Petrol piyasasında dengeler değişiyor: BAE'den yeni hamle!

OAPEC, BAE'nin üyelikten ayrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterlik ayrıca, BAE'nin üyeliği süresince üstlendiği rolü ve petrol ile enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı katkıları takdir etti.

Üye ülkeler arasında işbirliği ve bütünleşmeyi güçlendirmeye yönelik çabaların sürdürüleceğini vurgulayan Genel Sekreterlik, bu doğrultuda stratejik program ve girişimlerin uygulanarak ortak çıkarların destekleneceğini teyit etti. BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

OPEC+ ÜYESİ 7 ÜLKE, HAZİRANDA PETROL ÜRETİMİNİ GÜNLÜK 188 BİN VARİL ARTIRACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı. Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.