Petrol piyasasında deprem! Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor
Petrol piyasasında deprem! Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor

28.04.2026 - 15:45 | Son Güncellenme:

#BAE#OPEC#Enerji Politikası

Birleşik Arap Emirlikleri, Petrol İhraç Edenler Örgütü OPEC'ten 1 Mayıs itibariyle çıkacağını açıkladı. BAE'nin kararının petrol piyasasında dalgalanmalara yol açması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri devlet medyasında yapılan açıklamaya göre ülke Petrol İhraç Edenler Örgütü OPEC'ten ve OPEC+'tan ayrılıyor. Brent petrol varil fiyatı saat 16.00 itibarıyla yüzde 2,7 primle 105 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonu ile değişen enerji profili doğrultusunda alındığı belirtilerek, özellikle yurt içi enerji üretimine yönelik yatırımların hızlanmasının bu adımda etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin, OPEC'ten ayrılmasının ardından da piyasaya ilave üretimi kademeli ve ölçülü şekilde sunmaya devam edeceği, bunun talep ve piyasa koşullarıyla uyumlu şekilde yürütüleceği aktarıldı.

OPEC'e 1967'de Abu Dabi Emirliği üzerinden katılan BAE'nin 1971'de ülkenin kurulmasının ardından üyeliğini sürdürdüğü ve küresel petrol piyasasında istikrarın korunmasına aktif katkı sunduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın BAE'nin küresel piyasa istikrarına yönelik taahhüdünü ve üretici ile tüketici işbirliğine dayalı yaklaşımını değiştirmediğinin, aksine ülkenin değişen piyasa ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verme kapasitesini güçlendirdiğinin altı çizildi.

BAE'nin üretim politikalarının sorumluluk ve piyasa istikrarı ilkeleri doğrultusunda şekilleneceğinin belirtildiği açıklamada, küresel arz ve talep dengesinin dikkate alınmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu çözümler dahil olmak üzere enerji değer zinciri boyunca yatırımların süreceği, küresel enerji piyasalarında istikrarın desteklenmesi amacıyla uluslararası ortaklarla aktif işbirliğinin devam edeceği kaydedildi.

Brent petrolün 100-110 dolar bandında seyrettiği ve arz kıtlığının yaşandığı bir ortamda BAE, üretim kotalarının yatırım iştahını frenlediği gerekçesiyle bir süredir grup içinde huzursuzluk yaşıyordu.

OPEC İÇİN "AĞIR KAYIP"

BAE, Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından örgütün en büyük üçüncü üreticisi konumundaydı. Abu Dabi’nin ayrılışı, sadece fiziksel arz kontrolü açısından değil; aynı zamanda Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik birlik ve OPEC’in küresel fiyat belirleme gücü açısından da ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor.

