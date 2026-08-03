Petrol sert düştü! İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şart

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan diplomasi beklentileri ve petrol fiyatlarında yaşanan hızlı gerilemenin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırıları hızlı bir anlaşma sağlanabileceği umuduyla ertelemesi, piyasalardaki risk algısını kısmen azalttı.

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Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yüzde 5’i aşan kayıplar yaşandı. Enerji fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceğine yönelik endişelerin azalmasını sağlarken değerli metallere olan ilgiyi artırdı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ilk işlem gününde spot altın yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4 bin 55,76 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 artışla 4 bin 54 dolar seviyesine çıktı.

Altının yükselişinde yalnızca petrol fiyatlarındaki düşüş değil, ABD dolarında görülen değer kaybı da etkili oldu. Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha uygun hale getirdi.

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ABD para birimi, yetkililerin Japon yenini desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etmesinin ardından küresel para birimleri karşısında geriledi.

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PİYASALARDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının haftaya olumlu başladığını ancak Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

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Waterer, petrol piyasasındaki hareketliliğin ve bölgedeki siyasi belirsizliklerin altındaki yükselişi sınırladığını belirterek, piyasalarda olumlu ancak temkinli bir görünüm bulunduğunu ifade etti.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmelerden çıkacak sonuçlara odaklandı. Trump, görüşmelerin pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıklarken tarafların anlaşmaya varması için herhangi bir süre sınırı belirlemedi.

Bu açıklama, askeri gerilimin azalabileceği ve enerji arzında yaşanabilecek olası sorunların önlenebileceği beklentisini güçlendirdi.

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PETROLDE YÜZDE 5’İ AŞAN GERİLEME

ABD ile İran arasında diplomasi seçeneğinin yeniden gündeme gelmesi, petrol piyasasında sert satışlara neden oldu. Petrol fiyatları, yeni saldırıların ertelendiği haberinin ardından yüzde 5’in üzerinde geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ulaşım ve üretim maliyetlerinin artacağına yönelik kaygıları da hafifletti. Enerji maliyetlerinin gerilemesi, merkez bankalarının enflasyonla mücadele amacıyla daha yüksek faiz uygulamak zorunda kalabileceği beklentisini zayıflattı.

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Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendirildi.

SAVAŞ ALTIN ÜZERİNDE NEDEN BASKI OLUŞTURDU?

Altın, savaş ve jeopolitik kriz dönemlerinde genellikle güvenli liman olarak görülüyor. Ancak ABD ile İran arasındaki çatışmaların başlamasının ardından altın fiyatlarında beklenen güçlü yükseliş gerçekleşmedi.

Bunun temel nedenlerinden biri, savaşın petrol fiyatlarını artırarak küresel enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesi oldu. Petrol fiyatlarının yükselmesi halinde merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği, hatta yeniden faiz artışlarını gündeme alabileceği değerlendirildi.

Yüksek faiz ortamı ise altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Çünkü altın, tahvil veya mevduat gibi düzenli faiz getirisi sağlamıyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

ABD Merkez Bankası’nın son para politikası toplantısında faiz artışını destekleyerek çoğunluktan ayrışan üç Fed yetkilisi, enflasyona ilişkin endişelerini yeniden dile getirdi.

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Yetkililer, kısa vadeli faizlerin hızlı şekilde artırılmaması halinde enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu.

Fed yetkililerinden gelen bu açıklamalar, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum altın fiyatlarındaki yükselişin daha sınırlı kalmasına neden oldu.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Küresel piyasalar bu hafta ABD’den gelecek yoğun veri takvimine odaklanacak. Yatırımcıların takip edeceği veriler arasında açık iş pozisyonları, ADP özel sektör istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

İstihdam piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi, Fed’in faizleri yüksek seviyede tutmasına neden olabilir. İş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama görülmesi ise faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir.

Faiz indirimi beklentilerinin artması durumunda doların değer kaybetmesi ve altın fiyatlarının daha güçlü bir yükseliş eğilimine girmesi beklenebilir.

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ALTINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ İÇİN ÜÇ ŞART

Tim Waterer’a göre altının daha güçlü ve kalıcı bir yükseliş trendine girebilmesi için piyasalarda bazı önemli koşulların oluşması gerekiyor.

Petrol fiyatlarında daha belirgin bir düşüş yaşanması, doların küresel para birimleri karşısında zayıflaması ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin daha güvercin bir noktaya yönelmesi, altın fiyatlarını destekleyebilecek temel gelişmeler arasında gösteriliyor.

Öte yandan ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, petrol fiyatlarında yeni bir yükselişe neden olabilir. Böyle bir senaryoda enflasyon ve faiz beklentileri tekrar fiyatlamaların merkezine yerleşebilir.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de haftanın ilk işlem gününde yükseliş görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,9 değer kazanarak ons başına 58,13 dolara çıktı. Platin yüzde 0,5 yükselişle 1.649,35 dolara ulaşırken paladyum yüzde 1,7 prim yaparak 1.294,92 dolar seviyesine yükseldi.

Değerli metallerdeki yükselişin devam edip etmeyeceğini ABD-İran görüşmeleri, petrol fiyatlarının seyri, doların küresel performansı ve ABD’den açıklanacak istihdam verileri belirleyecek.