'Petrol şoku endişe verici'

Goolsbee, enerji maliyetlerindeki artışı "oldukça ciddi" olarak nitelendirirken, bu durumun yaratacağı hasarın yükselişin ne kadar süreceğine bağlı olduğunu vurguladı.

Goolsbee, "Benzin fiyatları kısa sürede önemli ölçüde yükseldiğinde tüketicilerin önümüzdeki 12 aydaki enflasyona ilişkin beklentileri de belirgin biçimde artmaya başlıyor. Bu da bizi daha da zor bir konuma sokabilir" dedi. İran savaşının başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki sert yükselişin kurumsal belirsizliği artırarak istihdamı yavaşlattığını da vurguladı.