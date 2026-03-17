Petrol yükselince fiyatlar çakılmıştı! Altın yatırımcısına ‘fırsat’ uyarısı

ABD ile İran arasında başlayan 28 Şubat’taki savaş üçüncü haftasına girerken, bölgeden gelen son gelişmelerle birlikte Orta Doğu’da tansiyon bir an olsun durmuyor. ABD'nin İran'ın Kharg Adası'na saldırı düzenlediği ve İran'ın Fujairah petrol terminaline yönelik misilleme yaptığına ilişkin haberler küresel arz endişelerini körüklerken, petrol fiyatları pazartesi günü yeniden kritik eşiğin üzerine çıktı.

SAVAŞ SONRASI YÜZDE 47’LİK DEV ARTIŞ

Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 106 dolar seviyelerinin üzerine çıkarken, ham petrol fiyatı da 99 dolar seviyesine yaklaştı. Savaş öncesi 72 dolar seviyelerinden işlem gören Brent petrol fiyatı birkaç hafta içerisinde yüzde 47 oranında yükseliş gösterdi. Bununla birlikte fiyatlar 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

400 MİLYON VARİL PETROL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla stratejik rezervlerden 400 milyon varilden fazla petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. Buna rağmen petrol fiyatlarında yükseliş durdurulamadı.

HAFTA BAŞINDA PETROLDEKİ YÜKSELİŞ, ALTINI VURDU

Petrol fiyatlarında yaşanan ani yükselişler altın fiyatlarında büyük baskı yarattı. Normal şartlarda savaş ortamında yükselmesi beklenen altında senaryolar sil baştan değişti. Altının gram fiyatı 7.100 TL seviyelerine gerilerken, düşüşün devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

PETROL FİYATLARI DAHA DA ARTACAK MI? BELGİN MAVİŞ ‘MAALESEF’ DİYEREK HEDEFİ AÇIKLADI

Peki petrol fiyatlarında sert artışların devamı gelecek mi? ABD’den savaşın birkaç haftaya bitebileceği mesajları gelirken, savaşın bitmesi veya uzaması durumunda petrolde hangi seviyeler görülebilir? Gram altında 7.000 TL’nin altı mümkün mü? Fiyatlar yeniden ne zaman yükselir? Yurt içinde faizlerin yeniden yükselişi yatırımcı için fırsat mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Amerika'nın baskılarına rağmen güvenlik endişeleri sebebiyle gemiler buradan geçmekten imtina ediyorlar. Tabii sigorta şirketlerinin de bölgedeki seferler için teminat sağlamayı askıya alması krizin boyutunu biraz daha derinleştirmiş durumda.

Bunun en ciddi etkisini biz hiç kuşkusuz petrol fiyatlarında görüyoruz. 28 Şubat'ta 72 dolar seviyesinde olan Brent petrol, pazartesi günü 106 dolara kadar tırmandı. Şöyle bir baktığımızda, 400 milyon varillik küresel petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına rağmen İran'ın bu savaşı sürdüren tutumu, Amerika'nın misilleme adımları ve Çin'e yönelik üstü kapalı tehditleri sebebiyle fiyatlarda beklediğimiz düşüş yaşanmadı. Teknik olarak ve haber akışına bağlı olarak değerlendirdiğimizde petrolün 110 dolar seviyelerini test etme potansiyeli maalesef bulunuyor.

Öte yandan Amerika Başkanı Donald Trump'ın mart sonu veya nisan başı gibi planlanan Çin ziyaretini erteleyebileceği yönündeki mesajı sonrasında petrol 106 dolardan 103 dolara geriledi. Çin'den de konuya ilişkin ilk açıklamalar gelmeye başladı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ NEDEN SÜRÜYOR?

Şimdi petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş altın fiyatlarını doğrudan baskılıyor. Ama altındaki asıl baskı unsuru ne derseniz; artan enerji maliyetlerinin enflasyonu tetiklemesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere tüm majör merkez bankalarının faiz indirim döngüsünden çıkıp yeniden sıkılaşma ve faiz artırımı sinyalleri vermesi oldu.

7.000 TL’NİN ALTI ALIM FIRSATI MI?

Savaş öncesinde doların zayıflaması ve faiz indirim beklentileri altını destekliyordu. Savaşla birlikte artan petrol fiyatları ve yükselen faizler bu dengeyi tamamen değiştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası henüz bir faiz değişikliğine gitmemiş olsa da "gerekirse faiz artırılabilir" mesajı sonrasında iç piyasada gram altın tarafında satış baskısı biraz hızlandı. Geçtiğimiz hafta 7.350 lira seviyelerinde olan gram altın, bu hafta 7.000-7.100 lira bandına çekildi. Fiyatların 7000 liranın altına sarkma ihtimali bulunuyor ancak bu durum orta ve uzun vade için yatırımcıya yeni bir alım fırsatı da yaratabilir.

TRUMP’TAN ÇİN’E HÜRMÜZ TEHDİDİ!

Amerika-Çin hattına bakarsak, burada bir gümrük tarifesi tehdidi var. Trump'ın Hürmüz Boğazı krizinde Çin'i devreye sokma çabaları sürüyor. Çin şu ana kadar doğrudan arabulucu olmaktan kaçındı ve meselenin küresel ticaret, enflasyon üzerindeki o yıkıcı etkilerine dikkat çekmekle yetindi. Fakat Trump'ın açıklamalarında, Çin'in Hürmüz konusunda destek vermemesi halinde gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmalarının askıya alınabileceği yönünde çok net, örtülü bir tehdit bulunuyor. Çin'in bu uyarılar karşısında nasıl bir pozisyon alacağı ve Trump'ın ziyaretini erteleme restinin Pekin'in planlarında bir değişikliğe yol açıp açmayacağını önümüzdeki bir iki gün içerisinde hep birlikte göreceğiz.

SAVAŞ 4-5 HAFTA İÇERİSİNDE BİTER Mİ?

Son olarak kriz sadece enerjiyle de sınırlı değil. Endüstriyel ham madde tedariki de ciddi tehlikede. Çatışmaların 4-5 hafta içinde bitebileceği yönündeki beklentiler vardı ama 17. gün itibarıyla savaşın bölgeye yayıldığını görüyoruz. İran yer altı tünellerindeki o silahlarını kullanmaya devam ediyor. Amerika ve İsrail'in Lübnan, özellikle Beyrut başta olmak üzere düzenlediği bombardımanların Hamas ve diğer örgütlerin mühimmatlarına verdiği zarar da henüz tam olarak ölçülebilmiş değil.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması dünyayı sadece enerji kriziyle değil, aynı zamanda çok ciddi bir ham madde kriziyle de tehdit ediyor. Çünkü boğazdan sadece petrol ve doğal gaz geçmiyor; alüminyum ham maddeleri, kükürt, gübre üretimi için o kritik olan amonyak ve pek çok endüstriyel mineral taşınıyor.

'KÜRESEL PİYASALARDA SARSINTI BÜYÜYEBİLİR’

Lojistiğin aksamasıyla birlikte biz özellikle alüminyum tarafında sert yukarı yönlü fiyatlamalar gördük. Bu tablo bize krizin sadece enerjide değil kıymetli emtialar, endüstriyel metaller tarafında da ciddi maliyet artışlarına yol açacağını net bir şekilde gösteriyor. Çin ile o müzakerelerin çıkmaza girmesi halinde küresel piyasalardaki sarsıntının daha da büyümesini bekleyebiliriz.

İran'ın nükleer stoku diplomasi masasına geliyor. Bu da savaşın yavaş yavaş sonuna gelinmesi ya da kalan bölümünün diplomasiyle çözülmesi için Rusya'nın ve Çin'in konuya yavaş yavaş müdahil olduğunu gösteriyor, bunu görüyoruz. Putin yine yıllar öncesinin benzeri bir şekilde Trump'a ‘uranyumu Rusya'ya taşıyalım’ teklifi yaptı. Daha öncesinde de Rusya, İran'ın yüzde yirmi oranındaki uranyum stokunu kendi ülkesine taşımıştı. Bir benzer adımı yine Rusya'dan görüyoruz. Çin tarafına baktığımızda da Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamaları vardı. Tüm tarafları derhal çatışmayı durdurmaya ve tansiyonu düşürmeye çağıran bir açıklama yaptı. Bu durum petrol fiyatlamasında yaklaşık 3 dolarlık bir geri çekilme hareketini beraberinde getirdi ama somut adımları bekleyen bir piyasa görünümünü henüz engellemiş değil.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA PETROL 140 DOLARI GÖRMÜŞTÜ, BÖYLE BİR SENARYODA ALTIN NE OLUR?

Altında özellikle bir geri çekilme hareketini görürüz. Yükselen faizler ciddi anlamda baskılar. Mevduat tarafında likiditeye erişim ve merkez bankalarının faiz indirimlerinden vazgeçip yeniden faiz artırabilme ya da faizi değiştirmeme noktasındaki tutumları burada etkili olacaktır.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI NİSAN AYINA DİKKAT!

Dolayısıyla altında bir baskılanmayı ilerleyen günlerde biraz daha görebiliriz. İçeride, bizim tarafımızda ise enflasyonda yükseliş eğiliminin biraz daha kalıcılık sinyalleri vermesi durumunda Merkez Bankamızdan nisan toplantısında da bir faiz değişimi beklemek doğru olmayacaktır. Bu durum altın fiyatlamalarında biraz daha yukarı yönlü bir harekete ya da yeni bir alım fırsatına dönüşebilir.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Bir diğer konu da tabii ki hiç kuşkusuz Fed. Fed'den de bu hafta bir faiz değişimi beklenmiyor. Her ne kadar Trump'ın "acil olarak faiz indirilmeli" çağrıları olsa da Fed'den bu konuda bir faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması, Amerikan tahvil faizlerinde indirim beklentisinin kalkması ve dolar endeksinde de 100 seviyesinin korunması önemli. Dolardaki yükseliş petrol fiyatlamasına pozitif yönde, altın fiyatlamasına ise negatif yönde yansıyor şu anda.

FAİZ YÜKSELİŞİ SONRASI ELİNDE ALTINI OLAN MEVDUATA GEÇER Mİ?

İçerideki yerli yatırımcı daha çok faizi değil altın tarafındaki hareketliliği sevdiği için 7000 liranın altından yeniden maliyet oluşturmak veya yeni alım yapmak için fırsat kollayacaktır. Faiz tarafını tercih eden yatırımcı için de şu anda faizlerde bir değişim yok ancak Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandını yüzde 40 seviyesine çekmesi, bankaların mevduat tarafında yatırımcılara cazip tekliflerle gelmesine kapı aralamış oluyor. O yüzden bir bölüm yatırımcı da faizdeki getiriyi tercih edebilir ama altın yatırımcısı içeride her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirecektir.”