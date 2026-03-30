Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Petrolde rekor artış! Orta Doğu gerilimi piyasaları allak bullak etti

30.03.2026 - 08:34 | Son Güncellenme:

#Petrol#Benzin#Motorin

Petrol, Husiler'in Orta Doğu'daki savaşa dahil olması ve bölgeye daha fazla ABD askerinin gönderilmesiyle yükseldi. Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarında daha önce görülmemiş artışlar yaşandı. Peki akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Brent aylık bazda rekor kazanca doğru ilerlerken Husiler’in hafta sonu İsrail’e füze fırlatmasının ardından varil başına yüzde 3,7’ye kadar yükselerek 116,75 dolara çıktı. Husiler, İran ve ona bağlı milis gruplara yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonlara devam edeceklerini açıkladı. ABD ham petrolü ise 100 doların üzerine çıktı.

GÜNCEL PETROL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

İRAN'A KARA HAREKATI ENDİŞELERİ ARTIRDI

ABD, bölgeye binlerce asker gönderme kararı alarak riskli bir kara harekâtı ihtimaline dair endişeleri artırdı. Financial Times’a verdiği röportajda Donald Trump, İran’daki petrolü “ele geçirmek” istediğini ve ihracat merkezi olan Harg Adası’nı kontrol altına alabileceğini söyledi. Bu hamle, Tahran’dan ciddi bir karşılık gelebileceği anlamına geliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
BİR AYDA GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ!

Haberin Devamı

Brent petrol, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel piyasaları sarsmasıyla Mart ayında yaklaşık yüzde 60 yükseldi. Çatışma beşinci haftasına girerken, geçen hafta Washington’un diplomatik girişimlerine ve hafta sonu Pakistan’da yapılan barış görüşmelerine rağmen azalma belirtisi göstermiyor.

Haberin Devamı

Pazar günü Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’ın savaşı sona erdirmek için iletilen 15 talebin çoğunu ABD’ye “kabul ettirdiğini” söyledi ancak hangi tavizlerin verildiğini açıklamadı. İran daha önce bu planı kamuoyu önünde reddetmiş ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini koruma şartı da dahil olmak üzere kendi koşullarını öne sürmüştü.

İran, Basra Körfezi’ni küresel piyasalara bağlayan bu su yolundan geçen trafiğin büyük kısmını neredeyse tamamen kesti. Tahran, bu stratejik geçit üzerindeki kontrolünü resmileştirmeye çalışırken çoğu gemiyi engelliyor, ancak Pakistan, Tayland ve Malezya gibi ülkelerden gelen sınırlı sayıda geminin geçişine izin veriyor.

Haberin Devamı
Geçen hafta Trump, kabine toplantısında İran’ın iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz’den 10 petrol tankerinin geçmesine izin verdiğini söylemişti. Financial Times’a göre bu sayının iki katına çıktığını belirten Trump’a ek olarak, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da Tahran’ın 20 geminin daha geçişine izin verdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Husilerin savaşa dahil olması, petrol piyasaları için yeni bir risk oluşturuyor. Grup, 2023’te Gazze savaşının başlamasının ardından Kızıldeniz’i Batılı nakliyeciler için büyük ölçüde kapatmış ve gemilerin rotalarını değiştirmesine neden olmuştu. Yanbu üzerinden yüklenen petrol sevkiyatlarına yönelik herhangi bir tehdit, arzı daha da kısıtlayabilir.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin İstanbul'da 62,52 lira, motorin 74,87 lira, LPG ise 30,49 liradan satılıyor. Ankara'da benzin 63,49 lira, motorin 76 lira, LPG ise 29,89 liradan satılıyor. İzmir'de benzin 63,76 lira, motorin 76 lira, LPG ise 30,37 liradan satışa sunuluyor.

Doğu illerinde benzin 65,11 lira, motorin 77,72 lira, LPG ise 31,67 liradan satılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı! '40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor'
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi! 'Çantada keklik takım değiller'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye’nin füze projesini kimler yaktı?
Tunca Bengin
Tunca BenginDünyanın en korkak ordusu
Cem Kılıç
Cem KılıçKıdem tazminatında az bilinenler
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSüreçte yeni ara başlık
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNobel savaş ödülünün 1’incisi kime verilir?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrumpizm’in sonu göründü
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKalbin sofrası
Asu Maro
Asu MaroYol ayrımları, krizler, seçimler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOrtak Anlatıdan Algoritmik Yalnızlığa
İlgili Haberler
Mezarlıkta kanlı pusu! Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı! Detaylar ortaya çıktı
DMM'den 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına yalanlama