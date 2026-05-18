Petrolün varili 110 doları geçti

18.05.2026 - 10:26 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Orta Doğu Krizi#İran-Abd Gerilimi

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 111,42 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 111,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji arzına yönelik riskleri artırması etkili oluyor. Bölgede her an tansiyonun yeniden tırmanabileceği ihtimali piyasalarda fiyatlamaları zorluyor.

ABD/İsrail-İran arasında devam eden savaşta 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken her geçen gün taraflardan gelen yeni tehditkar açıklamalar söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını ortaya koyuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına müdahale ettiğini bildirdi. Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan tanker sevkiyatlarının sağlıklı biçimde sürdürülememesi ve yükselen sigorta maliyetleri de küresel çapta enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik olumsuz etkileri, dünya genelinde açıklanan enflasyon verilerinde belirgin şekilde hissediliyor. Süregelen fiyat baskıları, merkez bankalarına ilişkin beklentilerin daha "şahin" bir çizgiye kaymasına yol açıyor. Uzmanlara göre, İran ile süren çatışmanın uzaması, petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş riskini artırarak faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına ve küresel büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü risklerin derinleşmesine yol açabilir.

Brent petrolde teknik olarak 111,98 doların direnç, 110,12 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

