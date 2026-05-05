Petrolün varili 113 dolardan işlem görüyor

Dün 115,3 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 azalarak 113,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,46 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü sert yükselişin ardından kısmen gerilese de Hürmüz Boğazı'nda artan ABD-İran geriliminin piyasalarda oluşturduğu belirsizlikle 100 doların üzerinde seyrediyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği kaygılarını artırdı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim

Trump, pazar günü Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğini açıklamış, İran ise ihlal yapan gemilerin güç kullanılarak durdurulabileceği yönünde beyanda bulunmuştu.

Dün İran devlet medyası Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin 2 füzeyle hedef alındığını bildirmiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın saldırı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, İran kaynaklı olduğu öne sürülen insansız hava aracı ve füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına yönelik saldırı düzenlendiği, saldırı sonucu Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığı bildirilmişti.

Söz konusu gelişmeler, bölgede tansiyonu yükseltirken Hürmüz Boğazı çevresinde arz güvenliğine ilişkin endişeleri de artırdı.

Brent petrolde teknik olarak 117,97 doların direnç, 108,22 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.