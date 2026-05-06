Piyasa barışı fiyatlıyor: Borsa 15.000 puanı aşarak rekor kırdı
Piyasa barışı fiyatlıyor: Borsa 15.000 puanı aşarak rekor kırdı

06.05.2026 - 14:32 | Son Güncellenme:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki yükselişler ve genele yayılan alımların etkisiyle 15.021,82 puanı görerek rekor kırdı.

Nisan ayını rekorlarla taçlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mayıs ayında da rekor tazelemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı. Bankacılık hisselerinden gelen tepki alımları da borsadaki yükselişte etkili oldu. BIST 100 endeksi bugün önceki kapanışa göre yüzde 3,6 yükselişle 15.021,82 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks daha sonra 14.970 puanın üzerinde dengelendi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,1'le spor oldu. Spor endeksini yüzde 4,6'yla bankacılık endeksi takip etti. İki haftadır düşüş eğiliminde olan bankacılık endeksinde bu hafta yükseliş eğilimi olması dikkati çekiyor.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen ayı 249 baz puandan tamamlamasının ardından bu ay 244 baz puan seviyelerine indi.

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen ay toplam 365 milyon dolarlık tahvil, 1 milyar 120 milyon dolarlık ise hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 43 milyar 911,6 milyon dolar, DİBS stoku 15 milyar 443,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN'ın hisseleri de yüzde 4,5'in üzerinde yükselirken şirketin piyasa değeri 2 trilyon liranın üzerinde seyrediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, piyasaların şu andan barışı fiyatladığını belirtti.

Dolayısıyla borsada da bir ralli olduğunu ifade eden Eryılmaz, bunun dışında teknoloji rallisinin de görüldüğünü dile getirdi.

Yapay zeka rallisinin de öne çıktığını söyleyen Eryılmaz, ABD'de AMD gibi çok önemli şirketlerin çok iyi bilançolar açıkladığını bunun da olumlu etkilerinin olduğunu ifade ederek, "Eğer barışa ilişkin haberler devam ederse BIST 100 endeksinde 15.500 seviyeleri söz konusu olabilir." dedi.

Borsada bir süredir baskı altında olan banka hisselerindeki yükselişlere de dikkati çeken Eryılmaz, barış haberlerinin gelmesi durumunda bankalar öncülüğünde bir hareketin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol da ABD ile İran arasında nihai bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan beklentilerin yurt içi piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.

ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sonrası süreçte uzlaşmacı tavrını devam ettirdiğine işaret eden Demirkol, "Bunu takiben Hürmüz Boğazında sevkiyatların artması ve her şeyden önemlisi Çin ziyareti öncesi ABD'nin savaşı sonlandırmak için gösterdiği gayret Borsa İstanbul’daki yükselişleri getirdi." diye konuştu.

Piyasalarda 'İran savaşı bitecek' rüzgarı! Petrol sert düştü, altın yükseldi
KIZILELMA için tarihi anlaşma! Endonezya ile imzalar atıldı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın teklifine ilk yanıt
Gülistan Doku'nun telefonunda 'Google' detayı! 'Gizli takipçi' ortaya çıktı: Yerini bulmaya çalıştım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Arnault ile bir araya geldi
Bakan Kurum'dan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama: Açık bir iftiradır
Kağıthane'de dehşet! Kayınvalide kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
İstanbul Boğazı'nda gemi makine arızası yaptı