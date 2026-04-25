Piyasa denetimlerinde 784,6 milyon TL idari ceza!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı; iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının ilk 3 ayında yapılan denetimler neticesinde; 129 bin 327 firma denetlenmiş, 15 milyon 167 bin 58 ürün incelenmiş, toplam 784,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin, "Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar, ödeme süreleri, kapsamında yapılan denetimler neticesinde; 23 bin 3 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 2 bin 155 gerçek ve tüzel kişi için aykırılık tespit edilmiştir. Toplam 221 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygulanan idari para cezaları şu şekildedir; fahiş fiyatlara ilişkin 174,3 milyon TL, emlak sektörüne 19,2 milyon TL, otomotiv sektörüne 5,1 milyon TL, kuyum sektörüne 2,6 milyon TL, ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolar 17,5 milyon TL" ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞME, TİCARİ UYGULAMA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ise 16 bin 421 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği bildirildi. 517 gerçek ve tüzel kişiye aykırı eylemler nedeniyle, toplam 309,6 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Bu kapsamda uygulanan idari para cezaları şu şekilde sıralandı:

"Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklar 254,9 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar 50,2 milyon TL, ürün güvenliği (piyasa gözetimi ve denetimi) 4,4 milyon TL."

TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ DENETİMLERİ

2026 yılının ilk 3 ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla da denetimlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "89 bin 903 firma denetlenmiş, 19 bin 50 firmaya idari yaptırım uygulanmış, toplam 254 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen denetimlerde; İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 46 bin 416 ürüne, 203,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bazı illere ait ürün bazlı denetim rakamları şu şekildedir. Ankara 4 milyon 710 bin 323 ürün, İstanbul 2 milyon 515 bin 909 ürün, Antalya 1 milyon 816 bin 202 ürün" denildi.

'REKABET KURUMU 90 FİRMAYA 5 MİLYAR TL CEZA UYGULADI'

Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalara ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. 2026 yılının ilk 3 ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren 90 firmaya 5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari eylemler ile mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."