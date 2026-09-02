Piyasada bütün dengeler tersine döndü: Altın resmen çakıldı

Altın piyasasında son günlerde başlayan satış dalgası çarşamba günü de devam etti. Küresel piyasalarda bir yandan jeopolitik gelişmeler takip edilirken diğer yandan enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin ABD Merkez Bankası'nın para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin hesaplar öne çıktı.

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Normal şartlarda jeopolitik gerilim dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman talebiyle altına yönelmesi beklenirken, bu kez piyasadaki denklem farklı işliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden tetikleyebileceği ve Fed'in daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisi altındaki satışların derinleşmesine neden oluyor.

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ONS ALTIN 4.304 DOLARA KADAR İNDİ

Spot altın çarşamba günü yüzde 0,6 oranında değer kaybederek 4.304,01 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın 6.684 TL'ye kadar geriledi

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Bu fiyat, ons altında 7 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Değerli metal böylece üst üste dördüncü işlem gününde de yatırımcısına kayıp yaşattı.

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Altındaki zayıf görünüm yalnızca fiyat hareketleriyle sınırlı kalmadı. Ons altının piyasalarda yakından takip edilen 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalması, teknik analiz açısından da satış baskısının güçlendiğine yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

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ABD'de Aralık vadeli altın kontratlarında da benzer bir tablo yaşandı. Kontratlar yüzde 1'e yakın düşüşle 4.350,80 dolar seviyesine geriledi.

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JEOPOLİTİK GERİLİM BU KEZ ALTINA YARAMADI

Altın piyasasında yaşanan hareketliliğin merkezinde ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden tırmanması bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Tahran yönetiminin karşılık vermesi, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Haftalardır devam eden gerginlik, son gelişmelerle birlikte daha ciddi bir boyuta taşındı.

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Ancak jeopolitik risklerdeki artış, geçmiş dönemlerin aksine altın fiyatlarının yükselmesini sağlayamadı.

Bunun temel nedeni ise gerilimin enerji piyasalarına doğrudan yansıması oldu.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ BÜTÜN HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Ortadoğu'da çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrol fiyatlarının üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazanması, küresel piyasalarda enflasyon tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Enerji maliyetlerinin yükselmesi, özellikle ABD'de enflasyonun yeniden hızlanabileceğine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

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Bu gelişmeyle birlikte ABD Hazine tahvili getirileri de yükseldi.

Tahvil getirilerindeki artış ise faiz getirisi sağlamayan altın açısından olumsuz bir faktör olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların daha yüksek getiri sunan faizli enstrümanlara yönelmesi, değerli metallere olan talebi azaltabiliyor.

ALTIN İÇİN EN BÜYÜK RİSK: YÜKSEK FAİZ

DHF Capital CEO'su Bas Kooijman da petrol fiyatlarındaki yükselişin altın piyasası üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Kooijman'a göre ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, piyasaların enflasyon beklentilerini bozuyor. Petrolün daha pahalı hale gelmesi, merkez bankalarının para politikasında gevşemeye gitmesini zorlaştırabilir.

Bu senaryoda faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulması veya yeni faiz artırımlarının gündeme gelmesi ihtimali güçlenebilir.

Altın ise yatırımcısına doğrudan faiz getirisi sağlamadığı için yüksek faiz ortamında cazibesini kısmen kaybediyor.

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PİYASALAR FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Altındaki satış baskısını artıran en önemli gelişmelerden biri de ABD Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler oldu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in bu ay gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 67 seviyesinde fiyatlanıyor.

Bu beklentinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskının daha da artmasına yol açtı.

Fed cephesinden gelen açıklamalar da piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

Fed Guvernörü Michael Barr, enflasyonun istenilen hızda gerilememesi durumunda yeni bir faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtti.

Fed Başkanı Kevin Warsh da geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmelerde faizlerin yeniden artırılabileceğine yönelik mesajlar vermişti.

ALTINDA YÖNÜ ABD'DEN GELECEK VERİLER BELİRLEYEBİLİR

Altın yatırımcılarının gözü şimdi ABD ekonomisinden gelecek kritik verilere çevrildi.

Piyasalar ilk olarak ADP özel sektör istihdam raporunu takip edecek. Haftanın en önemli verisi ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları olacak.

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Tarım dışı istihdam verisinin Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

İstihdam piyasasında belirgin bir yavaşlama görülmesi durumunda Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli hareket edebileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryo altında altındaki satışların hız kesmesi ve değerli metalde tepki alımlarının görülmesi mümkün olabilir.

Ancak istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu gösterebilir. Bu durumda Fed'in sıkı para politikasını sürdürme ihtimali artarken altın fiyatlarında yeni satış dalgaları gündeme gelebilir.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINA İKİNCİ DARBEYİ VURUYOR

Altının karşı karşıya kaldığı bir diğer önemli baskı unsuru ise ABD dolarındaki güçlenme.

Doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer ülkelerdeki yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oluyor.

Bu durum uluslararası piyasalarda altına yönelik talebi sınırlandırıyor.

Dolardaki güçlü görünüm ile yüksek faiz beklentisinin aynı anda fiyatlanması, son günlerde altın açısından oldukça olumsuz bir tablo ortaya çıkarıyor.

GÜVENLİ LİMAN DENKLEMİ DEĞİŞTİ

Piyasalarda dikkat çeken en önemli noktalardan biri ise jeopolitik risklerin artmasına rağmen altının değer kaybetmesi oldu.

Normal şartlarda savaş, çatışma ve küresel belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların altına yönelmesi bekleniyor.

Ancak mevcut tabloda çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve bunun enflasyon ile faiz beklentilerini değiştirmesi, güvenli liman alımlarının önüne geçmiş durumda.

Başka bir ifadeyle piyasalar şu anda jeopolitik risklerden çok, bu risklerin enflasyon ve Fed politikası üzerindeki olası sonuçlarını fiyatlıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE SATIŞ VAR

Altındaki düşüş değerli metal piyasasının geneline yayıldı.

Gümüş yüzde 1 değer kaybederek 63,60 dolar seviyesine gerilerken, platin de yüzde 1 düşüşle 1.722,23 dolara indi.

Paladyumda ise kayıp daha sert oldu. Paladyum fiyatları yüzde 1,4 düşüşle 1.292,21 dolar seviyesine kadar çekildi.

ALTINDA KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Altın piyasasında bundan sonraki süreçte Fed'den gelecek mesajlar, ABD istihdam verileri, petrol fiyatlarının seyri ve ABD-İran geriliminin hangi yönde ilerleyeceği yakından takip edilecek.

Petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi ve enflasyon endişelerinin güçlenmesi halinde Fed'e yönelik faiz artışı beklentileri daha da kuvvetlenebilir. Bu senaryoda altın üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesi gündeme gelebilir.

Buna karşılık ABD ekonomisinden gelecek zayıf veriler veya jeopolitik risklerin daha fazla güvenli liman talebi yaratmaya başlaması, altında yeniden toparlanmanın önünü açabilir.

Şimdilik piyasadaki tablo ise altın yatırımcısı açısından zorlu görünüyor. Jeopolitik gerilim, yükselen petrol fiyatları, güçlü dolar, artan tahvil faizleri ve Fed'in sıkı para politikası ihtimali aynı anda altının karşısındaki en önemli riskler olarak öne çıkıyor.