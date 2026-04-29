Piyasada rüzgar terse döndü! Sıfır otoda satışlar çakıldı

Geçtiğimiz yıl itibarıyla sıfır otomobilde kampanya rüzgarlarıyla yaşanan hareketlilik yeni yılın ilk aylarında son buldu. Yapılan bir araştırmaya göre 2026'nın ilk çeyreğinde sıfır otomobil satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 32 düştü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Sıfır otomobil satışlarında yıllık bazda da gerileme de dikkat çekti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 265 bin 2 adet seviyesindeki satışlar, bu yılın aynı döneminde 222 bin 22 adede düşerek yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 daralma gösterdi.

TALEP NEDEN DARALDI?

Peki sıfır otoda satışlar neden çakıldı? En düşük fiyatlı model ne kadar oldu? Sıfır otomobil alamayan ikinci ele mi kaydı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şu ifadeleri kullandı: “2026’nın ilk çeyreğinde sıfır otomobil satışlarında görülen daralmanın arkasında birkaç temel faktör var. Öncelikli gerekçelerden bir tanesi finansmana erişimin ciddi şekilde zorlaşması. Taşıt kredilerinde hem faiz oranlarının yüksek seyretmesi hem de krediye ulaşımın sınırlı olması talebi doğrudan baskıladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

‘VATANDAŞ TEMKİNLİ HAREKET EDİYOR’

Haberin Devamı

Bununla birlikte 2025’in son çeyreğinde öne çekilmiş talep etkisini de görüyoruz. tüketiciler yıl sonu kampanyaları ve fiyat artışı beklentisiyle alımlarını erkene çekmişti. 2026’ya girildiğinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu ekonomik belirsizlikler tüketiciyi beklemeye itti. Ayrıca alternatif yatırım araçlarının cazibesi ve nakitte kalma eğilimi de sıfır otomobile olan ilgiyi azalttı. Özetle vatandaş bugün yüksek maliyetli bir varlık olan sıfır otomobil yerine daha temkinli hareket etmeyi tercih ediyor.

Haberin Devamı

FİYATLARDA DÜŞÜŞ VAR MI?

Talepteki daralma fiyatlara doğrudan bir düşüş olarak yansımadı ancak fiyat artış hızını frenledi diyebiliriz. Türkiye otomotiv piyasasında maliyetler büyük ölçüde döviz kuru ve üretici fiyatlamasına bağlı olduğu için fiyat düşüşü bu koşullar altında sınırlı kalabiliyor. Ancak markalar stok eritmek ve yakalanan ivmeyi korumak adına uzun bir süredir kampanyalara yönelmişti.

Haberin Devamı

Faiz destekleri, takas indirimleri ve liste fiyatı üzerinden yapılan iskontolar süreç içerisinde arttı. Yani reel anlamda tüketici için daha ulaşılabilir bir fiyat ortamı oluştu diyebiliriz. Bu dönemde agresif zamlar yerine daha stabil hatta bazı segmentlerde nominal olarak yatay seyreden fiyatlar gördük.

Haberin Devamı

EN DÜŞÜK FİYATLI SIFIR OTOMOBİL NE KADAR OLDU?

Bugün Türkiye’de en düşük sıfır otomobil fiyatı yaklaşık 1 milyon TL bandına oturmuş durumda. Giriş segmentinde birkaç örnek vermek gerekirse; Fiat Egea Sedan baz donanım seviyelerinde halen bu rakamlarda ulaşılabilen modellerden biri. Bunun yanında Hyundai i10 ve Kia Picanto gibi A segmenti şehir otomobilleri de alt fiyat grubunda yer alıyor. Ancak bu araçlarda bile fiyatların 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu görüyoruz. B segmentinde ise fiyatlar hızlı şekilde 1.2 – 1.5 milyon TL bandına çıkmış durumda.

SIFIR ALAMAYAN İKİNCİ ELE Mİ YÖNELİYOR?

Sıfır otomobil piyasasındaki daralma ikinci ele doğrudan paralel seyrediyor. Sıfır araç fiyatlarının seviyesi ve finansman zorlukları nedeniyle tüketici daha ulaşılabilir olan ikinci ele yönelebiliyor. Bu da ikinci elde talebi canlı tutuyor. Ancak son yaşanan jeopolitik gelişmeler ikinci el otomobil piyasasını da sıfırda olduğu gibi durağanlaştırmış durumda. Özellikle bayram öncesi dönemlerde bu hareketlilik daha da belirginleşir. Şu anda bayram hareketliliğini görmek için erken sayılabilir. Mayıs ayının ilk haftası itibariyle bayram etkisi görebiliriz.”