Piyasada tarihi fark kapanıyor: Kuyumcuda altın 174 bin TL düştü

Milliyet.com.tr/ÖZEL Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler sonrasında geçtiğimiz hafta uluslararası piyasada satılan 1 kilogram altının fiyatı ile yurt içi piyasadaki fiyat farkı 12.000 dolara kadar çıkmıştı. Yani kuyumcularda 1 kilogram altının fiyatı dış piyasaya göre 12.000 dolar daha pahalıydı.

Geçtiğimiz haftaki dolar kuruna göre hesaplandığında 1 kilogram altının fiyatı iç piyasada 12 bin dolar (522.120 TL) daha pahalıydı. Altın ithalatında uygulanan kota sebebiyle iç piyasada da talep artınca yurt dışı ile yurt içi arası fiyat makası rekor düzeyde açılmıştı.

Yeni haftada ise iç piyasa ile dış piyasa arasındaki makasın kapandığı görüldü. Kuyumcularda 1 kilogram altının dışarıya göre fiyat farkı 8.000 dolar seviyesine geldi. Böylelikle kuyumcularda altının kilogramı 4.000 dolar (174.560 TL) düştü. Ancak hala iç piyasada altının kilogram fiyatı dış piyasaya göre 8.000 dolar daha pahalı.

SPOT PİYASA İLE KAPALIÇARŞI ARASI MAKAS DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta gram altının spot fiyatı ile Kapalıçarşı arasında fiyat farkı 500 TL’yi aşmıştı. Örnek vermek gerekirse referans fiyat 6.900 TL iken kuyumcularda altının gramı 7.400 TL’den satılıyordu.

Gelinen süreçte gram altının spot fiyatı 7.076 TL seviyelerindeyken, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 7.355 TL’ye geldi. Spot piyasa ile kuyumcu arasında makas 300 TL’nin altına geldi.

Peki kuyumcularda 1 kilogram altının 174 bin TL birden düşmesinin sebebi ne? Dış piyasa ile iç piyasa arasında oluşan fiyat farkı neden kapanıyor? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Bankalardan talep edilen altınlar piyasaya girdi. Dışarıda zaman zaman fiyatlar yükselirken içeride altın fiyatları aynı oranda yükselmeyebiliyor. Bu iniş devam ederse iç piyasa ile dış piyasa arasında 1 kg altının fiyat farkı 5.000 dolara kadar da gerileyebilir. Devam etmezse tekrardan 10.000 doları görürüz. Bu hafta içeride enflasyon raporu açıklanacak, bu önemli olacak. ‘Merkez Bankası enflasyon hedeflerini değiştirecek mi?’ piyasalar bunu sorguluyor.

Aynı zamanda ‘TL mevduatı altına kayıyor’ şeklinde haberler de basına yansıyor. Bu doğru tabi ki... İç piyasa ile dış piyasa arasındaki fiyat farkındaki bu gerilemenin içeride talep olmasına rağmen arz cephesinin genişlemesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani bankadan daha önce talep edilmiş olan altın teslimatından kaynaklandığını söyleyebilirim.

SPOT PİYASA İLE KUYUMCU ARASINDA FİYAT FARKI DA GERİLEDİ, BUNUN SEBEBİ NE?

İçeride altın arzı genişlediğinde ve piyasaya yeni ürün girdiğinde fiyat farkı azalıyor. Geçen sene haziran ayında iç piyasa ile dış piyasa arasındaki farkı 100 dolardı. Neredeyse spot piyasa ile çarşı fiyatı birbirine yakındı. Bu arz talep dengesizliğinden dolayı oluyor.

Bu tamamen ithalata kota uygulanmasının getirdiği bir fiyat oluşumu. İthalata kota getirilmemiş olsaydı iç piyasa ile dış piyasa arasında bu kadar fark olmazdı.

SERBEST PİYASADA 7.400 TL SEVİYESİNDE DENGELENEN GRAM ALTINDA HIZLI İNİŞ ÇIKIŞLAR GÖRECEK MİYİZ?

Göreceğiz, çünkü bu hafta itibarıyla Netanyahu, ABD’ye gidiyor. ‘İran ile ilgili bir operasyon olacak mı?’ Böyle bir durum olursa bu altına yansır. Şimdi biraz sakin gibi gözüküyor ama ABD’de tarım dışı istihdam verileri de önemli olacak. Eğer bu veri olumsuz gelirse o zaman faiz indirimi biraz daha ötelenebilir. Bu, altını biraz daha baskılayabilir. Olumlu gelirse o zaman da faiz indirimi için daha iyi bir ortam oluşur. Faiz indirimi beklentisi altını destekler. Altın bir taratan jeopolitik gelişmeler bir taraftan da ABD’den gelecek verilere bağlı hareket ediyor.

GRAM ALTINDA 8.000 TL’Yİ GÖRECEK MİYİZ? İŞTE YENİ BEKLENTİ

Görebiliriz, ancak 7.000 TL seviyelerini de görebiliriz. Ben serbest piyasada fiyatların 7.000 TL’nin altını görebileceğini öngörmüyorum. ‘Şu tarihte şunu görür’ şeklinde vade söylemek çok zor, öngörülebilirlik düşük. Piyasaları yakından takip edeceğiz. Zaten altın alacaklar kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünülmelidir. Düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir.”