Altın, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla pazartesi günü ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Haberin Devamı

Altın fiyatları 2025 yılında yüzde 64 değer kazanırken, bu yükseliş güvenli liman talebinin güçlenmesi, ABD’de para politikasının gevşemesi, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) rekor düzeyde girişlerle desteklendi. Çin’in aralık ayında üst üste 14’üncü ay altın alımını sürdürmesi de ralliyi besleyen unsurlar arasında yer aldı. Altın bu yıl genelinde ise yüzde 17’den fazla yükseldi. Peki altında yön ne olur? İşte detaylar...

Altın fiyatları dün 5100 doların üzerinin test edilmesinin ardından bir miktar gerilese de bugün yine yukarı yönlü seyir izliyor. Jeopolitik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebinin devam etmesi ve Fed toplantısından çıkacak mesajlara yönelik beklentiler altını 5 bin dolar seviyesinin üzerinde tutmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Spot altın, bugün yüzde 0,57 artışla 5084 dolarda. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl izlediği "sarsıcı" politika yaklaşımının değerli metalleri savunma aracı olarak öne çıkardığını belirtti. Waterer, Kanada ve Güney Kore’ye yönelik daha yüksek gümrük vergisi tehditlerinin altını güvenli liman olarak cazip kıldığını söyledi.

Trump, pazartesi günü Güney Kore’den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara uygulanan tarifeleri %25’e çıkaracağını açıklamıştı. Bu adım, Kanada’ya yönelik tarife tehditlerinin ardından geldi.

Spot gümüş ise %3,57 yükselerek ons başına 112 dolara çıktı. Gümüş, dün 117,69 dolar ile rekor kırmıştı. Fiyat yıl başından bu yana %53 arttı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bugün 7.100 TL sınırında hareket ederken, gram gümüş de 156 TL seviyelerinden işlem görüyor.

IKON Menkul tarafından yapılan analizde şu ifadeler yer verildi: Ons altın günlük grafiğini incelediğimizde dün yeni bir tarihi zirce olan 5111 dolar seviyesi görüldü. Sonrasında buradan gelen satış baskısı ile fiyat tekrar güne başladığı seviyeye kadar geri çekilip kapanış yaptı. Bugünde şuana kadar %1.30 artan altın tekrar 5100 direncini test etmek için hazırlanıyor.

Haberin Devamı

MACD tarafında grafiğin eğimi gittikçe yükselerek artıyor ve histogramlarda büyüyor bu durum momentum tarafında sağlıklı bir görünüm vererek fiyattaki yükselişin sağlıklı olduğu izlenimini veriyor. CCI tarafında grafik aşağı eğimli bir vaziyette ama hala +100 sınırının üstünde kalmaya devam etmesi uzun pozisyonların kapanışı için hala bir vakit olabileceğini gösteriyor.

RSI tarafında da 92 ile aşırı alım bölgesinde olunup bu seviyelerin tarihte az görülmesi sebebiyle net bir düzeltme gelebileceği konusunda önemli bir uyarı görünümü veriyor.

Destekler: 5000 – 4850 – 4750

Dirençler: 5100 – 5200 – 5300

GÜMÜŞ

Ons Gümüş günlük grafiğine baktığımızda dün gümüş 117 Dolara kadar yükselmiş ve tarihi zirve yapmıştı ancak sonrasında bütün bu yükselişi geri verdi ve güne başladığı seviyelerde bitirdi. Bugün de şuana kadar yaklaşık %6.10 yükselmiş vaziyette ve 110 dolar civarından işlem görüyor. 7 Günlük EMA fiyatı yakından takip ediyor.

MACD tarafında ise sinyal çizgisi üstünde seyir yükselerek devam ediyor ve buda fiyatın yükseliş devamlılığı için iyi bir izlenim vermekte. RSI 87 seviyesinde bulunarak aşırı alım sinyali üretirken dünkü gibi 120 dolar civarlarından gelen satış baskısı gibi bir baskı tekrarlanırsa bir düzeltme hareketinin başlayabileceğini gösteriyor diyebiliriz.

Haberin Devamı

Fiyat şuan 110 dolar seviyesini test ediyor ve günün erken saatlerinde burayı geçiği bir sonraki seviye olan 115 doları hedeflediğini görebiliriz çünkü momentum tarafı güçlü kalmaya devam ediyor.

Destekler: 105 – 100 – 95

Dirençler: 110 – 115 – 120