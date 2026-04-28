UzmanparaPiyasalar allak bullak: Altın fiyatları çakıldı!
28.04.2026 - 14:57 | Son Güncellenme:

ABD-İran barış görüşmelerindeki tıkanıklık ve dolar endeksindeki yükselişin baskıladığı altın fiyatları, sert çakıldı. Ons altındaki değer kaybıyla birlikte gerileyen gram altın 6 bin 500 lira seviyelerine yaklaştı. İşte detaylar...

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 15.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 607 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 870 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi ve önde gelen merkez bankalarının gevşeme süreçlerine yönelik yol haritalarındaki belirsizlikler altın fiyatlarını baskılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın son barış teklifini görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı, ancak çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşma için “kırmızı çizgilerini” korudu.

Bu açıklamalar, Tahran’ın, İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı içeren geçici bir anlaşma önerdiğine dair haberlerin ardından geldi. Bu gerilim, stratejik öneme sahip su yolundaki günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirerek ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri akışını ciddi şekilde kısıtladı. İran’ın önerisi ayrıca ülkenin nükleer programına ilişkin daha karmaşık müzakerelerin ertelenmesini de içeriyor.

Heraeus Precious Metals’ta trader olan Marc Loeffert, bir notunda, Hürmüz Boğazı hâlâ kapalıyken ateşkesin belirsiz süreyle uzatılmasının “piyasa belirsizliğini uzattığını” belirtti. Loeffert, “Uzun vadede ekonomik durgunluk ile yükselen fiyatların birleşimi, altın boğa piyasasının devamı için uygun bir zemin oluşturabilir,” dedi.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Japonya, İngiltere ile Kanada’daki muadillerinin faiz kararlarını yakından izleyecek. Sekiz haftadır süren çatışmanın yol açtığı enerji arz şoku, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutma ya da hatta artırma ihtimalini yükseltti. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir faktör oluşturuyor. Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmadan bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran seçim kararını resmen açıkladı!
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Olaylı yarışmacı Seren Ay Çetin diskalifiye oldu! Eleme sonrası Murat Arkın hakkında şoke eden iddia
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin dosyası ayrılan memurlar hakkında iddianame
Dr. Mehmet Kasapoğlu: Dile kolay... Yirmi beş yıla yakın bir mücadele
Bakan Bayraktar: Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem
Bodrum’da trafik kazasında 2 Sahil Güvenlik personeli hafif yaralandı! Kaza kamerada