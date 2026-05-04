Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaPiyasalar allak bullak: Altın sert çakıldı!
HaberlerUzmanpara

Piyasalar allak bullak: Altın sert çakıldı!

04.05.2026 - 13:56 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#ABD-İran Gerilimi#Fed Faiz Kararı

ABD-İran arasında yapılan müzakerelerin çıkmaza girmesi, yüksek seyreden enerji fiyatları ve Fed'in faiz kararı sonrası şahin açıklamaları ile altın sert düştü. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6600 TL seviyesinin altını gördü.

Piyasalar allak bullak: Altın sert çakıldı

İran'ın Fars Haber Ajansı, İran ordusunun uyarısını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir geminin 2 füzeyle hedef alındığını duyurdu. Axios'tan edinilen bilgilere göre üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD gemisinin İran füzeleriyle vurulduğunu yalanladı. 

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GRAM ALTIN KRİTİK SINIRDA!

Habere göre, füzeler gemiye isabet ederken donanmanın Hürmüz'e girmesi engellendi. Ons altın %1,3 kayıpla 4.555 doların altında seansın yeni en düşüklerini gördü.Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6600 TL seviyesinin altını gördü. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞAHİN TON BASKI YARATIYOR

Jerome Powell liderliğindeki ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen verdiği “şahin” mesajlar, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle Fed içinde faiz indirimlerine karşı çıkan görüşlerin güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon riskini artırması, piyasada “faizler daha uzun süre yüksek kalabilir” beklentisini öne çıkarıyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırlıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYİCİ

Haberin Devamı

Petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalmaya devam ederken, ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler piyasaların odağında yer alıyor. 

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli olduHaberi Görüntüle

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekliler dikkat 4 aylık zam farkı netleşti
Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram Şişlideki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca Bengin
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu Maro
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdenizde 7lik deprem endişesi İşaret edilen bölge Uzun süredir büyük deprem üretmedi
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi