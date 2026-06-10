Piyasalar allak bullak! Bitcoin çakıldı

Bitcoin, cuma günü yaptığı işlemlerle Trump'ın 2024 yılındaki yeniden seçilme sürecinden hemen önceki en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, Trump'ın seçilmesinin ardından kripto dostu bir yönetimin geleceği beklentisiyle başlayan ve bir ay sonra Bitcoin'i ilk kez 100 bin dolara taşıyan yükseliş rüzgarının tersine döndüğünü gösteriyor.

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Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Bitcoin, Trump'ın göreve başlamasından bu yana da yüzde 6'nın üzerinde düşüş yaşadı.

Aynı dönemde S&P 500 endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 10, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından itibaren ise yüzde 30 yükseldi.

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Yatırımcılar kriptodan uzaklaşıyor

Rekor seviyeden bu yana devam eden sekiz aylık durgunluk süreci, bazı yatırımcıları satış yapmaya zorlarken, diğerlerini de kripto paraların portföydeki rolünü yeniden değerlendirmeye itti.

Farside Investors verilerine göre, BlackRock'ın en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), 15 Mayıs ile 3 Haziran arasındaki tüm işlem seanslarında net çıkış kaydetti.

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Şubat ayı sonlarında İran ile başlayan savaşın ilk günlerinde yükselişe geçen Bitcoin, analistlerin bu varlığın yeniden "dijital altın" veya belirsizliğe karşı bir korunma aracı olup olamayacağını tartışmasına yol açtı.

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Ancak kripto para birimi ilerleyen süreçte bu kazançlarını koruyamadı. ABD hisse senetleri ise savaşa bağlı ilk düşüşün ardından toparlanarak rekor seviyelere ulaştı. Gerçek altın ise bu yıl yatay seyretmesine rağmen Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yüzde 60 değer kazandı.

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Girişimci ve yatırımcı Mark Cuban, mayıs ayında katıldığı bir yayında Bitcoin'in beklenen korumayı sağlayamadığını ve bu durumun hayal kırıklığı yarattığını belirterek elindeki varlıkların büyük kısmını sattığını açıkladı.

Düşüşün arkasındaki nedenler neler?

Bitcoin, 10 Ekim'de yaşanan ve milyarlarca dolarlık likidasyona neden olan ani çöküşün ardından henüz toparlanma belirtisi gösteremedi.

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Hisse senetleri ve altın gibi varlıklar daha iyi performans sergilerken, kripto para piyasası üzerinde farklı baskı unsurları da oluştu. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Analistler, son haftalarda yapay zeka alanına yönelik artan ilginin dikkati kripto paralardan uzaklaştırdığını ifade ediyor. Bünyesinde yapay zeka işi de barındıran SpaceX gibi dev şirketlerin halka arzlarına yönelik heyecan, kripto çılgınlığının yerini alıyor. Farside Investors CEO'su Jonathan Bier, birçok spekülatif paranın Bitcoin satarak yapay zekayı takip ettiğini belirtti.

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Bir diğer önemli etken ise enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına dair belirsizlik oldu. Yüksek gelen enflasyon raporları ve güçlü istihdam verileri, ekonomistlerin yüksek faiz ortamının daha uzun süre devam edeceği yönündeki beklentilerini artırdı.

Hashdex Varlık Yönetimi Küresel Piyasa Araçları Başkanı Gerry O'Shea, kripto paraların likiditenin yüksek ve faizlerin düşük olduğu ortamlarda daha iyi performans gösterdiğini, mevcut belirsizliğin ise baskı yarattığını kaydetti.

Şirketlerin hamleleri piyasayı hareketlendiriyor

Kripto varlık yöneticisi Bitwise verilerine göre, ay başında beş günlük bir süreçte Bitcoin'deki uzun (long) pozisyonlarda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık otomatik tasfiye gerçekleşti.

Piyasadaki sert hareketlerde önemli bir Bitcoin yatırımcısı olan Strategy (MSTR) şirketinin işlemleri de etkili oldu. Şirket, geçen hafta 2022'den bu yana ilk kez satış yaparak 32 Bitcoin çıkardığını açıkladı.

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Bu gelişme, kripto para biriminin Kasım 2022'den bu yana en kötü haftasını geçirerek yüzde 17'den fazla düşmesine neden oldu. Ancak şirket pazartesi günü kararını değiştirerek 1.550 Bitcoin daha satın aldı ve bu hamle sektör genelinde bir toparlanma dalgası başlattı.

Kripto piyasasını ne bekliyor?

Bitcoin durgun bir dönemden geçerken, Hyperliquid borsasıyla ilişkili olan HYPE gibi bazı alternatif kripto paralar bu yıl yüzde 150 yükselerek genel düşüş trendine karşı koydu.

Sektör için kısa vadede en önemli dönüm noktası olarak, şu anda Kongre'de tartışılan ve yasal çerçeveyi belirleyerek sektörü meşrulaştırmayı amaçlayan CLARITY Yasası öne çıkıyor.

Bu yasa, dolara endeksli stabil kripto paralar ile Ethereum gibi diğer varlıklar için de yeni düzenlemeler getirecek. Uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde kripto para yatırımlarını artıracak önemli bir katalizör olabileceğini öngörüyor.