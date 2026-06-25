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Piyasalar tepetaklak! İşte altın fiyatlarının çakılmasındaki 2 neden

25.06.2026 - 07:19 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Ekonomi#Fed Faiz Artışı

Altın fiyatları küresel piyasalarda düşüş eğilimini sürdürürken, ons altın yedi ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz artırımı beklentilerinin etkisi, değerli metal üzerinde baskıyı artırmaya devam ediyor.

Piyasalar tepetaklak İşte altın fiyatlarının çakılmasındaki 2 neden

Ons altın 3.985,89 dolar seviyesine indi. Böylece altın, bir gün önce gördüğü Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyesine yakın hareketini korudu. ABD’de vadeli altın kontratlarında da zayıf görünüm dikkat çekti. Ağustos vadeli işlemler yüzde 0,2 düşüşle 4.001,60 dolara kadar geriledi. Böylece altın, kritik 4.000 dolar/ons eşiğinin altında kalmayı sürdürdü. Gram altın ise 5965 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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FED BEKLENTİLERİ FİYATLAMAYI DEĞİŞTİRİYOR

Piyasalarda Fed’in faiz politikasına yönelik sıkılaşma beklentisi güç kazanmış durumda. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, bu yıl içinde üç ayrı faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor. Eylül ayında faiz artırımına gidilme olasılığı ise yaklaşık yüzde 67 seviyesinde değerlendiriliyor.

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Faiz beklentilerinin yükselmesi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflatırken doların güçlenmesine de destek veriyor.

DOLAR 13 AYIN ZİRVESİNDE

ABD doları, üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Güçlü dolar, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirerek talep üzerinde ek baskı oluşturuyor.

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FED VE JEOPOLİTİK RİSKLER GÜNDEMDE

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ileriye dönük faiz yönlendirmesini azaltma planını desteklediğini belirtti. Ancak Bessent, Orta Doğu’daki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisine karşı politika yapıcıların temkinli olması gerektiğini de vurguladı.

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ORTA DOĞU’DA DİPLOMATİK TEMASLAR

Öte yandan bölgesel jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında yer alıyor. İsrail ile Lübnan arasında, İsrail’in daha önce kontrol ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini içeren ABD destekli bir planın değerlendirildiği ifade ediliyor. Bu adımın hayata geçmesi halinde, Lübnan’ın söz konusu bölgelerde yeniden kontrol sağlaması mümkün olabilecek.

Altın piyasasında yön arayışı sürerken, yatırımcılar hem Fed’in faiz patikasını hem de küresel jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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