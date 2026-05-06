UzmanparaPiyasalarda 'İran savaşı bitecek' rüzgarı! Petrol sert düştü, altın yükseldi
Piyasalarda 'İran savaşı bitecek' rüzgarı! Petrol sert düştü, altın yükseldi

06.05.2026 - 13:07 | Son Güncellenme:

Küresel piyasalarda haftanın en dikkat çeken hareketi altın fiyatlarında yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğuna yönelik açıklamaları ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine dair beklentiler, piyasalarda hareketliliği artırdı.

Jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen diplomasi ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken altın ve gümüş tarafında sert yükseliş görüldü.

Spot altın sabah saatlerinde yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 692 dolar seviyesine çıktı. İç piyasada gram altın da küresel yükselişe paralel hareket etti ve yüzde 3,07 artışla 6 bin 900 TL seviyesine yaklaştı.

Gümüşte de dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Ons gümüş yüzde 3,82 artışla 75,61 dolardan işlem gördü.

PİYASALARIN ODAĞI HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, İran ile ABD arasında yükselen gerilim nedeniyle piyasaların ana gündem maddesi haline geldi.

Dünya petrol tedarikinin yaklaşık yüzde 20’sinin bu bölgeden sağlanması, boğazdaki her gelişmenin petrol, altın, döviz ve tahvil piyasalarına doğrudan yansımasına neden oluyor.

Bölgeden zaman zaman çatışma haberleri gelmesine rağmen Trump’ın, İran ile savaşı sona erdirebilecek kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu söylemesi piyasada diplomasi umutlarını artırdı.

ABD basınından Axios’un, “ABD ile İran’ın tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yaklaştığı” yönündeki haberi de beklentileri güçlendirdi.

PETROL 100 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ, ALTIN GÜÇ KAZANDI

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyesine indi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon endişelerinin bir miktar azalmasına neden olurken, yatırımcıların güvenli liman talebi altını desteklemeye devam etti.

Öte yandan zayıflayan dolar endeksi ve ABD hazine tahvillerindeki gerileme de altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

FED ETKİSİ SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta faizi sabit bırakmasına rağmen enflasyon baskılarına dikkat çekmesi, piyasalarda faiz görünümünü yeniden tartışmaya açtı.

Normal şartlarda yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor. Ancak jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altına yönelmeyi sürdürüyor.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler, önümüzdeki günlerde altın, petrol ve döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Piyasalarda şimdi gözler ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Diplomasi sürecinde ilerleme sağlanması halinde petrol fiyatlarında gevşemenin devam edebileceği, ancak bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi durumunda altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği değerlendiriliyor.

AVRUPA GAZ FİYATLARI ORTADOĞU'DA ANLAŞMA BEKLENTİLERİYLE YÜZDE 12,5 GERİLEDİ

Avrupa gaz fiyatları, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberin ardından yaklaşık yüzde 12,5 düştü.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de haziran vadeli gaz kontratları dün megavatsaat başına 46,92 avro seviyesinden kapandı.

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 14.11 itibarıyla yaklaşık yüzde 12,5 azalarak megavatsaat başına 41,04 avroya geriledi. Fiyatlardaki azalışta, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Axios’un, isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar ve bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi söz konusu mutabakat için İran’dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD’li yetkili, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını ancak mevcut durumun savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti.

Taslak mutabakatın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı öngördüğü aktarıldı.

Kaynaklar, söz konusu görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad veya İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.
Bir ABD’li yetkili ise 30 günlük müzakere süresince İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine getirdiği kısıtlamalarla ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu öne sürdü.

Uzmanlar, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin azalmasının, özellikle Avrupa'nın kış öncesi stoklarını doldurma sürecinde kritik önemde olduğunu vurguluyor.

KIZILELMA için tarihi anlaşma! Endonezya ile imzalar atıldı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın teklifine ilk yanıt
Gülistan Doku'nun telefonunda 'Google' detayı! 'Gizli takipçi' ortaya çıktı: Yerini bulmaya çalıştım
Soykırımcı beslemek
Bakan Tekin'den iş sektörüne çağrı: Branşları söyleyin beraber yetiştirelim
En verimli yaşlar?
Kahve sadece enerji mi veriyor?
Yıllara yenilmeyen 'şeytan'
ALİCE SENDROMU
Kira sorununa reçete
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Arnault ile bir araya geldi
Bakan Kurum'dan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama: Açık bir iftiradır
Kağıthane'de dehşet! Kayınvalide kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
İstanbul Boğazı'nda gemi makine arızası yaptı