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Piyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!

20.08.2026 - 08:19 | Son Güncellenme:

#Altın Piyasası#ABD Tahvil Faizleri#Güvenli Liman

Altın piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil piyasasına yönelik likidite desteğini artıracağını açıklaması sonrası tahvil faizleri ve dolar gerilerken, yatırımcıların güvenli liman talebi altına yöneldi. Değerli metal, Perşembe günü 4.500 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak son iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

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Piyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı

Spot altın 4.512,19 dolar civarında işlem görürken, gün içerisinde 4.525,79 dolara kadar yükseldi. Böylece altın, 2 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Bir önceki işlem gününde yüzde 4’ün üzerinde değer kazanan altındaki güçlü görünüm, ABD’den gelen yeni açıklamalarla devam etti.

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Aralık vadeli ABD altın kontratları da yükselişe eşlik etti. Vadeli kontratlar yüzde 0,6 artarak 4.569,80 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 6980 lirayı gördü.

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ABD HAZİNESİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Altındaki yükselişin arkasındaki en önemli gelişmelerden biri ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarına yönelik likidite desteğini artırma kararı oldu. Hazine, uzun vadeli tahviller için sağlanan desteğin iki katına çıkarılacağını duyurdu.

Bu adımın ardından özellikle uzun vadeli ABD tahvil getirilerinde geri çekilme görüldü. Tahvil faizlerinin düşmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine katkı sağladı.

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Aynı dönemde dolar endeksinin zayıf görünümünü koruması da altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu. Doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için görece daha ucuz hale getiriyor.

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ABD’NİN BORCU 40 TRİLYON DOLAR SINIRINI AŞTI

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Piyasalarda yalnızca tahvil hamlesi değil, ABD’nin hızla büyüyen kamu borcu da yakından takip ediliyor. ABD’nin toplam borcunun ilk kez 40 trilyon dolar seviyesini aşması, ülkenin mali görünümüne ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal harcamalardaki artış, yüksek faiz ödemeleri ve büyüyen bütçe açığı, yatırımcıların uzun vadeli mali risklere karşı daha temkinli davranmasına neden oluyor. ABD’nin borç yükünün artması, güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin güçlenmesine destek veren başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

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Özellikle bütçe açığının sürdürülebilirliği ve yükselen faiz maliyetleri, önümüzdeki dönemde piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Altın piyasasında bir diğer kritik başlık ise ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası. Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun yüzde 2 seviyesindeki hedefe doğru yeterince hızlı gerilememesi durumunda bazı yetkililerin yeni faiz artışlarına açık olduğunu ortaya koydu.

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Bu mesajlar, piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Mevcut fiyatlamalara göre yatırımcılar, Fed’in Eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimalini yüzde 67,3 seviyesinde değerlendiriyor. Faiz artışı olasılığı ise yüzde 32,7 civarında fiyatlanıyor.

Fed’in faiz konusunda atacağı yeni adımlar, altının yönü açısından kritik önem taşıyor. Faizlerin yüksek kalması genel olarak altın üzerinde baskı yaratırken, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi veya tahvil getirilerinin gerilemesi altın fiyatlarını destekleyebiliyor.

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Altındaki güçlü görünüm diğer değerli metallere aynı ölçüde yansımadı. Gümüş yüzde 0,2 yükselişle 67,06 dolara çıkarken, platin yüzde 0,4 değer kaybederek 1.816,78 dolar seviyesine geriledi.

Paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.339,05 dolardan işlem gördü.

Piyasalar önümüzdeki günlerde ABD tahvil getirileri, dolar endeksindeki hareketler, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve ABD’nin mali görünümüne ilişkin gelişmelere odaklanacak. Altının 4.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı ise yeni bir yükseliş dalgasının başlayıp başlamayacağı açısından yakından izlenecek.

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