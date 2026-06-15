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Piyasalar yeniden coştu: Altında sert yükseliş!

15.06.2026 - 07:15 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#İran Abd Anlaşması

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftaya güçlü başladı. ABD ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşmaya vardıklarını açıklaması, piyasalarda risk algısını değiştirirken altına yönelimi artırdı.

Piyasalar yeniden coştu: Altında sert yükseliş

Spot altın, pazartesi günü yüzde 2 değer kazanarak ons başına 4.304,11 dolara yükseldi. Böylece 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 2 artışla 4.325,20 dolara çıktı.

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Brent petrol, geçen haftayı son üç ayın en düşük seviyesinde kapattıktan sonra varil başına 83 dolar seviyesine doğru yüzde 4’ten fazla geriledi. Dolar/TL ise 46 lira seviyesinde dalgalanıyor.

ANLAŞMA BEKLENTİSİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

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ABD ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın, ABD’nin İran’a yönelik ablukasını kaldırması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını kapsadığı belirtildi.

Piyasalar yeniden coştu: Altında sert yükseliş
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise X hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın cuma günü İsviçre’de resmi olarak imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

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PETROL DÜŞTÜ, DOLAR ZAYIFLADI

Jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklenti, petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde gerilerken, ABD doları da son 10 günün en düşük seviyesine indi.

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Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

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“YÜKSELİŞİN KALICILIĞI ANLAŞMAYA BAĞLI”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, düşük petrol fiyatları ve zayıflayan doların değerli metalleri desteklediğini belirtti.

Waterer, jeopolitik risklerdeki azalma ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisinin piyasalarda rahatlama yarattığını söyledi. Ancak altındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağının, barış anlaşmasının sürdürülebilirliğine bağlı olacağını vurguladı.

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FED BEKLENTİLERİ DE DEĞİŞTİ

Barış anlaşması ihtimali, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik beklentileri de etkiledi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırımı yapacağına yönelik beklentisini yüzde 69’dan yüzde 47’ye düşürdü.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıksa da yüksek faiz ortamlarında faiz getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle baskı altında kalabiliyor. Bu nedenle piyasalar, hem jeopolitik gelişmeleri hem de Fed’in faiz adımlarını yakından izlemeye devam ediyor.

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