Piyasalarda altın alarmı! Düşüş geçici mi kalıcı mı?

19.05.2026 - 07:21 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Piyasası#Ons Altın

Gram altın, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından yeni haftaya toparlanma çabasıyla başladı. Ekonomist Belgin Maviş, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede altındaki son hareketliliği hem küresel gelişmeler hem de teknik seviyeler üzerinden yorumladı.

Milliyet.com.tr/ÖZEL Maviş, ons altının geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verileri ve Fed’e yönelik beklentilerle sert gerilediğini, ancak yeni haftada dip seviyelerden tepki alımlarının başladığını belirtti.

İç piyasada gram altının 6.650 TL ile 6.690 TL bandında dengelenmeye çalıştığını ifade eden Maviş, yükselişin arkasında jeopolitik riskler, güvenli liman talebi ve teknik tepki alımlarının bulunduğunu söyledi.

“GÜVENLİ LİMAN TALEBİ CANLI KALIYOR”

Maviş’e göre ABD-İran hattındaki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler, küresel piyasalarda altına olan ilgiyi destekliyor. Petrol ve tedarik zinciri endişeleri de yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

İç piyasada ise hem dış politika başlıkları hem de ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların altına ilgisini canlı tutuyor.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 4.530 DOLAR

Belgin Maviş, ons altın için 4.530-4.540 dolar bandının kritik destek bölgesi olduğunu belirtti. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söyledi.

Ons altında ilk direnç seviyesinin 4.600 dolar olduğunu aktaran Maviş, bu seviyenin aşılması halinde 4.680-4.700 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

GRAM ALTINDA 6.750 TL ÖNEMLİ

Gram altında ise 6.600 TL ve 6.540 TL seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Yükselişin güç kazanması için 6.750 TL üzerinde günlük kapanışların görülmesi gerekiyor.

Bu senaryoda 6.850 TL ve psikolojik eşik olan 7.000 TL seviyeleri yeniden takip edilebilir.

“KADEMELİ ALIM DAHA RASYONEL”

Maviş, mevcut hareketin şimdilik sert düşüş sonrası gelen bir toparlanma olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunabileceğini belirten Maviş, tüm sermayeyle tek noktadan alım yapmak yerine parçalı alım stratejisinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için ise ons altında 4.530 dolar seviyesinin zarar kes bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

BURADAN ALINIR MI? DÜŞÜŞ GEÇİCİ Mİ, KALICI MI? ​

Maviş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Şu anki hareket teknik açıdan "sert düşüşün ardından gelen bir nefes alma ve dip çalışması" niteliğinde. Kalıcı bir ralliye dönüştüğünü söylemek için henüz erken; zira jeopolitik haber akışlarına aşırı duyarlı bir fiyatlama var. ​Strateji: Eğer orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız, son yaşanan geri çekilmeler kademeli alım (maliyet düşürme) için bir fırsat sunmuş olabilir. Ancak tüm sermayeyle tek bir noktadan girmek yerine, riskleri bölmek adına parçalı (kademeli) alım yapmak şu anki belirsiz atmosferde en rasyonel yaklaşımdır. ​Short/Kısa vadeli vur-kaç işlemleri yapıyorsanız, stop-loss (zarar kes) seviyenizi 4.530 dolar (ons) karşılığı gram seviyesine yakın tutmakta fayda var."

