Piyasalarda altın alarmı! Sert düşüş sonrası uzmanlardan kritik uyarı

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 gerileyerek 3.956,92 dolara indi. Aylık kayıp ise yüzde 12,7 seviyesine ulaştı. Bu tablo gerçekleşirse altın, üst üste dördüncü ayı da düşüşle kapatmış olacak. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,7 düşüşle 3.969,30 dolara kadar çekildi.

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FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILADI

Altındaki düşüşün ana nedeni, ABD Merkez Bankası’na ilişkin faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi oldu. ABD’de yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisi, yatırımcıların altına olan ilgisini zayıflattı.

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Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıksa da faizlerin yükseldiği dönemlerde cazibesini kaybedebiliyor. Çünkü altın faiz getirisi sunmuyor. Bu nedenle yatırımcılar, yüksek faiz ortamında getirisi olan varlıklara yönelme eğilimi gösteriyor.

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Piyasalarda Fed’in bu yıl üç kez faiz artırabileceği beklentisi fiyatlanırken, CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 seviyesinde görülüyor. Bu beklenti, altın üzerindeki satış baskısını artıran en önemli başlıklardan biri oldu.

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GÜÇLÜ DOLAR DA DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur ise ABD dolarındaki yükseliş oldu. Doların ikinci aylık yükselişine hazırlanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

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Güçlü dolar, küresel talebi zayıflatırken altının ons fiyatında geri çekilmeyi hızlandırdı. Böylece hem faiz beklentileri hem de doların değer kazanması altın piyasasında çift yönlü baskı oluşturdu.

ORTA DOĞU RİSKİNİN AZALMASI GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DÜŞÜRDÜ

Son dönemde altını destekleyen en önemli unsurlardan biri Orta Doğu’daki belirsizlikti. Ancak bölgede tansiyonun azalması, yatırımcıların güvenli liman talebini düşürdü.

Jeopolitik risklerin zayıflamasıyla birlikte altına yönelen koruma amaçlı talep de azaldı. Bu durum, faiz ve dolar baskısıyla birleşince değerli metalde sert düşüş kaçınılmaz hale geldi.

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ÇEYREKLİK KAYIP DA DİKKAT ÇEKİYOR

Altın yalnızca aylık bazda değil, çeyreklik performans açısından da zayıf bir tablo çiziyor. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon endişelerini ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle altının 2024’ten bu yana ilk çeyreklik düşüşünü yaşaması bekleniyor.

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Mevcut görünüm, aynı zamanda 2013’ün ikinci çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik kayıplardan birine işaret ediyor. Bu da altındaki son satış dalgasının geçici bir hareketten çok daha güçlü bir piyasa baskısına dönüştüğünü gösteriyor.

“YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLAR OLUMLU FAKTÖRLERİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Marex analisti Edward Meir, altın piyasasında yaşanan baskıya dikkat çekerek yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentileri ve güçlü doların altını destekleyen olumlu unsurları gölgede bıraktığını belirtti.

Meir’e göre normal şartlarda jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon kaygıları altına destek verebilirdi. Ancak mevcut piyasa ortamında faiz ve dolar etkisi çok daha güçlü hissediliyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikasına ilişkin yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verileri, faiz beklentilerinin yönü açısından kritik olacak.

İstihdam piyasasının güçlü kalması, Fed’in faiz artırımı için elini güçlendirebilir. Bu senaryoda altın üzerindeki baskının devam etmesi beklenebilir. Ancak zayıf gelecek veriler, faiz artışı beklentilerini törpüleyerek altına kısa vadeli destek sağlayabilir.

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PETROL CEPHESİNDE DE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Küresel piyasaların odağında yalnızca altın yok. Petrol fiyatları da yatırımcıların bu hafta Doha’da yapılması beklenen İran-ABD görüşmelerine odaklanmasıyla baskı altında kaldı. İran tarafı henüz resmi bir toplantı planlanmadığını açıklasa da piyasalar diplomatik temas ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Petrol fiyatlarının da 2020’den bu yana en sert çeyreklik düşüşüne yönelmesi, enerji piyasasında risk algısının değiştiğini gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme, ilerleyen dönemde enflasyon beklentileri üzerinde de etkili olabilir.

ALTIN İÇİN UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Edward Meir, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500 ile 4.400 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü. Bu geniş bant, piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

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Uzmanlara göre altının yönünü belirleyecek ana başlıklar Fed’in faiz patikası, doların seyri, ABD istihdam verileri ve jeopolitik gelişmeler olacak. Faiz beklentilerinin güçlü kalması halinde altında baskı sürebilir. Ancak Fed’den daha yumuşak sinyaller gelmesi veya küresel risklerin yeniden artması durumunda güvenli liman talebi yeniden canlanabilir.