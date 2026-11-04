HABER MERKEZİ Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında sert fiyat hareketleri dikkat çekti. Küresel piyasalarda ons altının güç kazanması, yurt içinde gram altına da doğrudan yansıdı. Böylece gram altın kritik eşik olarak görülen 6 bin 500 lira seviyesini aşarken yatırımcıların gözü hem ABD’den gelecek yeni verilere hem de Fed’in para politikasına çevrildi.

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GRAM ALTINDA 6 BİN 500 LİRA EŞİĞİ AŞILDI

İç piyasada altının gram fiyatı gün içinde 6 bin 500 liranın üzerine çıktı. Ons altındaki sert yükseliş ve kur tarafındaki hareketlilik gram altını destekleyen ana unsurlar oldu. Haftanın başından bu yana yukarı yönlü seyrini sürdüren gram altın, yeni günde de kazançlarını genişletti. Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği 6 bin 500 lira seviyesi böylece aşılmış oldu.

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ONS ALTINDA YÜZDE 3,15’LİK YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda ons altın da güçlü performansını sürdürüyor. Ons altın yüzde 3,15 artışla 4 bin 45 dolar seviyesinden işlem görüyor. Değerli metaldeki yükselişte ABD’deki siyasi gelişmelerin yanı sıra dolar endeksindeki gerileme ve tahvil faizlerindeki düşüş etkili oluyor.

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Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirirken, tahvil faizlerinin gerilemesi de faiz getirisi bulunmayan altına talebi destekliyor.

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ABD’DEKİ SİYASİ TABLO ALTINI DESTEKLEDİ

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Piyasalardaki yükselişin arkasındaki önemli başlıklardan biri ABD ara seçimlerinden gelen sonuçlar oldu. Demokratların Kongre’nin iki kanadında güç kazanması, piyasalarda maliye politikalarına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

Yatırımcılar, Kongre’de oluşabilecek yeni dengenin Donald Trump yönetiminin mali genişleme politikalarını sınırlayabileceğini değerlendiriyor.

Bu beklenti dolar ve tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket yaratırken altın fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi destekledi.

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DOLARDAKİ GERİ ÇEKİLME ALTINA YARADI

Altındaki yükselişi besleyen bir diğer önemli unsur ise doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi oldu. Dolar endeksindeki düşüşle birlikte altına olan talep güçlenirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı da fiyatları yukarı taşıdı.

Özellikle küresel risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların altına yönelmesi, fiyat hareketlerinin daha sert yaşanmasına neden olabiliyor.

GÖZLER FED VE ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Altın piyasasında bundan sonraki yön açısından ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası kritik önem taşımaya devam ediyor. Yatırımcılar, Fed’in 2027 yılına ilişkin para politikası yol haritası konusunda yeni ipuçları arıyor.

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Bu nedenle ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. İstihdam piyasasında güçlü bir görünüm ortaya çıkması halinde Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği beklentisi güçlenebilir. Bu durum dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Zayıf bir istihdam verisi ise faiz artışı beklentilerinin azalmasına ve altının yeniden destek bulmasına yol açabilir.

ALTINDA YENİ KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Gram altının 6 bin 500 liranın üzerine çıkması ve ons altının 4 bin doların üzerinde kalıcılık sağlaması, piyasalarda yeni teknik seviyelerin izlenmesine neden oldu.

Yatırımcılar kısa vadede ons altında 4 bin 50 dolar çevresindeki hareketleri, gram altında ise 6 bin 500 liranın üzerinde kalıcılığı takip ediyor.

Altında yönü belirleyecek ana başlıklar ise doların seyri, Fed beklentileri, ABD’den gelecek ekonomik veriler ve küresel jeopolitik gelişmeler olmaya devam ediyor.

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Piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesi nedeniyle altın fiyatlarında kısa süre içinde sert yükseliş ve geri çekilmeler görülebileceği değerlendiriliyor.