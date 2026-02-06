Piyasalarda belirsizlik! Altında düşüş devam eder mi? Hikmet Baydar kritik soruyu cevapladı

Milliyet.com.tr/ÖZEL Altın fiyatlarında bu hafta sert hareketler yaşanmaya devam ediyor. Pazartesi günü büyük kayıp veren altın fiyatları salı ve çarşamba günü toparlanma gösterdikten sonra perşembe günü yeniden sert düşüşe geçmişti.

Bugün gram altın 6.529 TL seviyelerine geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. 6.829 TL seviyelerinde dengelenen gram altında yönün ne olacağı merak ediliyor. Altının ons fiyatı da 4.871 dolardan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ 89 TL'Yİ GÖRDÜ

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında kayıplar daha derin hissedildi. Bir ara 89 TL seviyelerine kadar sert düşüş gösteren gram gümüşün fiyatı yeniden 100 TL eşiğini aşarak 103 TL seviyelerinde dengelendi.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Peki altın ve gümüş fiyatlarında düşüş sürecek mi? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altında sert düşüşün ardında orta vadeli göstergeler bozuldu. Teknik olarak aşağı sinyalleri gelmeye başladı. COMEX’de teminatların artırılması satış için bahane olarak kullanılsa da altında hala yukarı beklentilerin olması dikkat çekici.

Ons altında 4840 dolar seviyeleri son derece önemlidir. Bu seviyenin altında satış eğilimi daha fazla artabilir. Üzerinde tutunması durumunda ise yeniden yükseliş umutları devam edecektir. Bu arada altın fonlarına hızlı para girişi olduğu, merkez bankalarının altın rezervinde artış sağladığı haberleri bolca dolaşırken, yabancı yatırım kuruluşlarının altın hedeflerinde ısrar etmeleri de düşündürücüdür. Şimdilik düşüş riskinin daha fazla olduğunu düşünerek yoğurdu üfleyerek yemekte fayda var diyebiliriz. 4.400 ons dolar seviyesini tekrar görme ihtimalinin yüksekliğini unutmamalıyız. Çünkü teknik göstergeler hala aşağı yönü işaret etmektedir.

SERT KAYIP SONRASI GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Orta vadeli göstergelerin aşağı yönü işaret etmesi nedeniyle teknik olarak gevşeme ihtimali daha fazladır. Özellikle 6.770 TL seviyesi kritik olup altında kalması durumunda düşüş hızlanabilir. Şimdilik 6.400 TL seviyesini görme ihtimali yüksektir.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNE GÖRE ALTINDA İKİ SENARYO



Burada İran ile ABD arasında savaş riskinin jeopolitik etkisi altın fiyatlarının yükselişine katkı yapabilir. Uzlaşı altın fiyatlarında satış baskısını, uzlaşı olmaması ise artan jeopolitik risk nedeniyle alım baskısı oluşturabilir.

İŞTE GÜMÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SEVİYE

Gümüş, altına göre daha spekülatif ve sığ bir piyasa. O yüzden daha sert hareket edebiliyor. 98,50 TL seviyesi gram gümüş için daha önce hızlı çıkışın başladığı seviye olduğu için dikkat edilmesi gereken bir seviye. Ancak düşüş altına göre daha yüksek olduğu için yüksek oranlı düşüş kısa vadede gerçekleşmeyebilir. 94,70 TL seviyesinin altına düşerse sert tepki alımları gelebilir. Şimdilik aşağı sinyalleri devam ettiği için dikkatli olmak ve alımlarda kademeli alım yaparak riski zamana yaymak son derece önemlidir.”