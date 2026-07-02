Piyasaları sarsan ABD verisi açıklandı: Altın fiyatlarında sert yükseliş

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti, istihdamın 114 bin kişi artması yönündeydi. Böylece veri, beklentinin neredeyse yarısı kadar gerçekleşti.

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Mayıs ayında tarım dışı istihdam 129 bin olarak kayıtlara geçmişti. Haziran verisi, ABD iş gücü piyasasında belirgin bir yavaşlama sinyali olarak yorumlandı.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

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ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin en kritik göstergelerden biri olarak kabul edilen tarım dışı istihdam verisi, piyasalarda yakından takip ediliyor. Haziran ayında açıklanan 57 bin kişilik artış, ekonomide soğuma beklentilerini güçlendirdi.

İstihdam artışındaki yavaşlama, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendirdi. Zayıf veri sonrası piyasalarda, Fed’in önümüzdeki dönemde daha güvercin bir adım atabileceği beklentisi öne çıktı.

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İşsizlik oranı ise haziran ayında yüzde 4,2 seviyesine geriledi. Ancak istihdam artışının beklentilerin altında kalması, piyasa fiyatlamalarında daha etkili oldu.

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DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ, ALTIN DESTEK BULDU

Verinin açıklanmasının ardından ABD Doları endeksinde düşüş yaşandı. Dolar endeksi 100,558 puana kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

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Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, ons altına destek verdi. Altın, zayıf istihdam verisinin ardından güvenli liman talebinin artmasıyla yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Piyasalarda, ABD ekonomisinde yavaşlama sinyallerinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcıların yeniden değerli metallere yöneldiği görüldü.

ONS ALTIN 4 BİN 143 DOLARI TEST ETTİ

Altın fiyatlarında gün içinde sert yükseliş dikkat çekti. Sabah seansından itibaren yükselişe geçen ons altın, açıklanan ABD verisinin ardından yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 4 bin 143 dolar seviyesini test etti.

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Ons altında görülen bu güçlü hareket, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da hızlı şekilde yansıdı.

Küresel risk algısındaki değişim ve dolar endeksindeki geri çekilme, altının yükselişini destekleyen ana faktörler arasında yer aldı.

GRAM ALTIN 6 BİN 200 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ons altındaki sert yükselişin etkisiyle gram altın da yeni seviyelere taşındı. Gram altın 6 bin 207 TL seviyesini gördü.

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Kapalıçarşı’da ise fiyatlar daha yüksek seviyelerde oluştu. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6 bin 255 TL’ye kadar yükselirken, çeyrek altın 10 bin 240 TL seviyesine çıktı.

Altın fiyatlarındaki hızlı hareket, yatırımcıların “Yükseliş devam edecek mi?” sorusuna odaklanmasına neden oldu.

GÜMÜŞTE DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

ABD’den gelen zayıf istihdam verisi yalnızca altını değil, diğer değerli metalleri de etkiledi. Ons gümüş, verinin ardından 61,64 dolara kadar yükseldi.

Değerli metallerdeki bu hareket, piyasalarda doların zayıflaması ve güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte güç kazandı.

Uzmanlara göre, ABD ekonomisine ilişkin verilerde zayıflama devam ederse altın ve gümüş gibi değerli metallere olan ilgi artabilir.

GÖZLER FED’İN FAİZ POLİTİKALARINDA

Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, piyasaların dikkatini yeniden Fed’e çevirdi. ABD ekonomisinde istihdam tarafında yavaşlama sinyali alınması, faiz indirimi beklentilerini destekleyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Piyasalarda, Fed’in gelecek dönem mesajları ve enflasyon verileri altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Dolar endeksindeki gerilemenin sürmesi halinde ons altında yukarı yönlü hareketin devam edebileceği belirtiliyor. Ancak güçlü veri akışı ya da Fed’den şahin mesajlar gelmesi durumunda altın fiyatlarında dalgalanma yaşanabileceği ifade ediliyor.