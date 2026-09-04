Piyasaları sarsan veri! Altında sert düşüş

Ons altın yaklaşık 100 dolar gerilerken gram altında da 140 TL’ye yaklaşan kayıp yaşandı. Güçlü istihdam verisinin ardından Fed’e ilişkin faiz beklentileri de yeniden şekillendi.

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Küresel piyasaların haftalardır beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulan rakamlar, dünyanın en büyük ekonomisinde iş gücü piyasasının beklentilerden çok daha güçlü olduğuna işaret etti.

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Ağustos ayında ABD'de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Piyasalardaki beklenti ise istihdamın yalnızca 55 bin kişi yükselmesi yönündeydi.

Beklentilerin neredeyse iki katına ulaşan veri, açıklanmasının hemen ardından dövizden tahvil piyasasına, altından gümüşe kadar birçok yatırım aracında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

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ABD İSTİHDAMINDA BEKLENTİLERİ AŞAN ARTIŞ

ABD ekonomisinin sağlığı açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam göstergesi ağustos ayında güçlü bir tablo ortaya koydu.

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Piyasalarda 55 bin kişilik istihdam artışı beklenirken gerçekleşmenin 162 bin kişi olması, ABD ekonomisindeki istihdam piyasasının tahminlerden daha dirençli kaldığını gösterdi.

Temmuz ayına ilişkin rakamlarda ise sınırlı bir revizyon yapıldı. Daha önce 23 bin kişilik istihdam kaybı olarak açıklanan temmuz verisi, 21 bin kişilik düşüşe revize edildi.

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Böylece ağustos ayındaki güçlü artış, bir önceki ay yaşanan istihdam kaybının ardından dikkat çekici bir toparlanmaya işaret etti.

İŞSİZLİK GÖSTERGESİNDE DE DÜŞÜŞ

İstihdam verileriyle birlikte ABD iş gücü piyasasına ilişkin diğer göstergeler de takip edildi.

ABD'de geniş tanımlı işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. Önceki dönemde bu oran yüzde 8,3 seviyesindeydi.

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Geniş tanımlı işsizlik oranındaki düşüş de istihdam piyasasındaki güçlenme sinyallerini destekleyen bir başka gelişme olarak değerlendirildi.

Verilerin beklentilerden güçlü gelmesiyle yatırımcıların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımlara çevrildi.

FED BEKLENTİLERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından piyasalardaki Fed fiyatlamalarında hızlı bir değişim yaşandı.

CME FedWatch göstergesine göre, veri öncesinde yüzde 49 seviyesinde bulunan Fed'in eylül ayına ilişkin faiz artırımı ihtimali, güçlü istihdam rakamlarının ardından yüzde 59'a yükseldi.

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Böylece yalnızca birkaç dakika içerisinde Fed fiyatlamasında yaklaşık 10 puanlık değişim gerçekleşti.

ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, Fed'in para politikasında gevşeme konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini artırdı.

Özellikle istihdam piyasasının güçlü kalması, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına ve faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulabileceği görüşünün güçlenmesine neden oluyor.

DOLAR ENDEKSİ HIZLA YÜKSELDİ

İstihdam rakamlarının beklentileri aşmasının ardından ilk sert hareketlerden biri dolar tarafında görüldü.

ABD dolarının küresel para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi (DXY), veri öncesinde yaklaşık 99,015 seviyesinde bulunuyordu.

Tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasıyla birlikte endeks hızlı şekilde yükselerek 99,35 seviyesine çıktı.

Dolardaki güçlenme, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metaller üzerindeki satış baskısını da artırdı.

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Özellikle dolar ile genellikle ters yönlü hareket eden altında kayıplar kısa sürede hızlandı.

ALTINDA SATIŞ DALGASI: 100 DOLAR BİRDEN DÜŞTÜ

Tarım dışı istihdam verisinin en sert etkilerinden biri altın piyasasında görüldü.

Veri öncesinde yaklaşık 4.470 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, istihdam rakamlarının açıklanmasının ardından sert satışlarla karşı karşıya kaldı.

Ons altın kısa süre içerisinde yaklaşık 100 dolar değer kaybederek 4.370 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Böylece altın piyasasında dakikalar içerisinde oldukça yüksek bir oynaklık ortaya çıktı.

ABD ekonomisinin güçlü olduğuna işaret eden verilerin Fed'in faizleri yüksek tutmasına alan açabileceği beklentisi, yatırımcıların değerli metallerden çıkış yapmasına neden oldu.

GRAM ALTIN DA SERT GERİLEDİ

Ons altındaki sert düşüş Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Veri öncesinde yaklaşık 6.990 TL seviyesinde bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki satışların etkisiyle 6.850 TL seviyelerine kadar geriledi.

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Böylece gram altında kısa sürede yaklaşık 140 TL'lik düşüş yaşandı.

Dolar/TL'deki hareketler gram altının fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ederken, ons altındaki yaklaşık 100 dolarlık sert kayıp iç piyasadaki altın fiyatlarının da aşağı yönlü hareket etmesine yol açtı.

GÜÇLÜ İSTİHDAM ALTINI NEDEN DÜŞÜRÜYOR?

Altındaki düşüşün arkasındaki temel neden ise ABD'deki faiz beklentileri.

ABD'de istihdamın güçlü seyretmesi, ekonominin yüksek faizlere rağmen dirençli kaldığı şeklinde değerlendiriliyor. Böyle bir tablo, Fed'in faizleri düşürmek için acele etmesine gerek olmadığı beklentisini güçlendirebiliyor.

Faiz indirimi beklentilerinin azalması durumunda ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket görülebiliyor.

Özellikle piyasaların yakından takip ettiği 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcı açısından göreceli cazibesini azaltabiliyor.

Aynı zamanda yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar, altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde çift yönlü baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle güçlü ABD verilerinin ardından piyasaların Fed'den beklediği faiz indirimlerinin ötelenmesi ya da azalması ihtimali, altında satışların hızlanmasına neden olabiliyor.

GÖZLER ŞİMDİ FED’DE

Tarım dışı istihdam verisinin ardından yatırımcıların odağı yeniden Fed'e çevrildi.

Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon, ücret artışları, işsizlik ve büyüme verileri, ABD Merkez Bankası'nın para politikası açısından kritik önem taşıyacak.

Piyasalar özellikle Fed'in eylül toplantısında vereceği mesajlara odaklanırken, faiz beklentilerindeki her değişimin dolar, tahvil faizleri ve değerli metallerde yeni sert hareketlere yol açabileceği değerlendiriliyor.

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ağustos ayı istihdam rakamları ise şimdilik piyasaların hesaplarını değiştirmiş durumda.

Güçlenen dolar, yükselen faiz beklentileri ve tahvil getirilerindeki yukarı yönlü baskı nedeniyle altında başlayan sert satış dalgasının önümüzdeki günlerde de yatırımcıların en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.