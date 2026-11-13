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Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi kasımda yükseldi

13.11.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

#TCMB#Piyasa Katılımcıları Anketi#Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e yükseldi.

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Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi kasımda yükseldi

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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Buna göre, geçen ay yüzde 1,18 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,09'a indi. TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,89'dan yüzde 24,04'e ve 24 ay sonrası için ise yüzde 17,94'ten yüzde 18,02'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5471'den 51,6146'ya, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 59,2596'dan 60,7654'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 48,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 46,1 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl için ise 43,8 milyar dolardan 43,9 milyar dolara çıktı.

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YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9'da sabit kalırken, gelecek yıl için yüzde 3,9 olarak korundu.

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Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 35 olurken ikinci toplantı beklentisi yüzde 34,30'a, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 33,37'ye, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 28,90'a geriledi.

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