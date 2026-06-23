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Polonya Cumhurbaşkanı Navrocki ASELSAN'ı ziyaret etti

23.06.2026 - 15:15 | Son Güncellenme:

#Polonya-Türkiye İttifakı#Savunma Sanayii İş Birliği#ASELSAN Teknoloji Üssü

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü’nü ziyaret etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Navrocki ASELSANı ziyaret etti

Ziyarette konuk Cumhurbaşkanına, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti. Heyet, ASELSAN’ın başta elektronik harp olmak üzere radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

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"Türkiye ile daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız"

Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ve Polonya’nın savunma sanayii sektörleri arasındaki iş birliği vazgeçilmezdir. İş birliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında Türkiye ile daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız. Deneyimlerimizi paylaşmalıyız." Cumhurbaşkanı Nawrocki ayrıca ASELSAN’ın Polonya’da gerçekleştirdiği çalışmaları ve yerel iş birliklerini takdir ettiklerini de ifade etti.

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410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

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Türkiye ile Polonya arasında son dönemde hız kazanan savunma sanayii iş birlikleri kapsamında ASELSAN’ın özellikle elektronik harp ve ileri savunma sistemleri alanındaki çözümleri öne çıkıyor. İki NATO müttefiki ülke arasında savunma alanındaki stratejik iş birliğinin derinleştiği, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve operasyonel kabiliyetlerin artırılmasına yönelik yeni projeler değerlendiriliyor.

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ASELSAN’ın Polonya ile yürüttüğü iş birliklerinin son halkalarından biri olarak, elektronik harp sistemlerine yönelik 2025 Aralık ayında imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi dikkat çekiyor. Söz konusu anlaşma, Türk savunma sanayiinin Avrupa ve NATO coğrafyasının güvenliği konusundaki etkinliğini artırırken, ASELSAN’ın NATO standartlarındaki yüksek teknoloji çözümlerine duyulan güveni de ortaya koyuyor.

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