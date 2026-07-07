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PTT'den 2026 NATO zirvesi için özel pul

07.07.2026 - 12:29 | Son Güncellenme:

#PTT Özel Pul#2026 NATO Zirvesi#Anma Pulu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan “2026 NATO Zirvesi” konulu anma pulu ve ilkgün zarfının bugün itibarıyla satışa sunulduğunu bildirdi.

PTTden 2026 NATO zirvesi için özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan “2026 NATO Zirvesi” konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'nin “www.filateli.gov.tr” internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk. İlkgün damgası da Ankara’da kullanılmaya başlandı.” dedi.

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Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilkgün damgası da kullanılmaya başlandı.

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