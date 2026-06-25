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Togg fırtınası! 3 yeni model geliyor

25.06.2026 - 11:11 | Son Güncellenme:

#Togg#Erdoğan#T10F

Togg, dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL'nin iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek üzere stratejik işbirliğine imza attı. CAIT'nin Bedrock şasi teknolojisiyle geliştirilecek üç modelin 2027'nin ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, ürettiği akıllı cihazlar, geniş şarj ağı ve Avrupa'ya açılımıyla geniş bir ekosistem oluşturarak 8'inci yılında 105 bini aşkın kullanıcıya ulaştı.

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Derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye’nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, 25 Haziran 2018’deki kuruluşunun 8’inci yılını geride bıraktı.

Togg, Anadolu Grubu Holding, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) güç birliğiyle kuruldu. Markanın ilk akıllı cihazı T10X'in iki prototipi, 27 Aralık 2019'da kamuoyuna tanıtıldı.

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Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nün inşaatına 18 Temmuz 2020'de başlandı. Kampüs, 29 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda açılırken aynı gün Togg'un ilk akıllı cihazı T10X seri üretim bandından indi.

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Marka, ayrıca akıllı şarj markası Trugo'nun ilk cihazlarını 11 Ekim 2022'de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.

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TESLİMATLAR VE YÜKSELEN YERLİLİK ORANI

T10X'in fiyatları 14 Mart 2023'te açıklanırken, 177 binin üzerinde ön talep alan markada ilk kullanıcılar 29 Mart 2023'teki kurayla belirlendi ve teslimatlar aynı dönemde başladı.

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Üretim başlangıcında yüzde 51'in üzerinde olan yerlilik oranı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı listesinde T10X için yüzde 81,72, T10F için ise yüzde 83,9'a ulaştı. Trugo da 2023'ün nisan ayından itibaren lisanslı şarj ağı operatörü olarak hizmet vermeye başladı.

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İKİNCİ MODEL T10F SAHNEYE ÇIKTI

Togg, doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" adıyla ilk kez CES 2024'te paylaştı. Mühendislik testleri 2024'ün ağustos ayında başlayan fastback model T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

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Togg'un Münih'teki IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci modeli T10F, 15 Eylül 2025'te Türkiye'de, 29 Eylül 2025'te Almanya'da satışa sunuldu. Yeni modelle birlikte T10X de Almanya'da kullanıcılarla buluşarak Avrupa'ya açıldı.

T10X ve T10F, bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alırken, Togg, Microsoft Türkiye işbirliğiyle geliştirdiği yapay zeka platformu Can.ai'yi de aynı fuarda tanıttı.

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ÜRÜN GAMI VE HİZMET AĞI GENİŞLEDİ

Togg, çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisini (T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More) 7 Ekim 2025'te dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açtı.

Marka, Aralık 2025'te Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ ile temsilci bayilik sistemini pilot olarak devreye aldı. Togg, bugün 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla 81 ilde kullanıcılara hizmet veriyor.

TOGG, TÜRK SPORUNUN YANINDA

Togg, Mart 2025'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzaladığı üç yıllık anlaşmayla "Milli Takımlar Ana Sponsoru" oldu. Ay-yıldızlı millilerin antrenman formasında yer alan marka, TFF'ye akıllı cihazlarını ve Trugo şarj cihazlarını tahsis etti.

Togg, 18 Şubat 2026'da Türkiye Basketbol Federasyonu ile üç yıllık anlaşma imzalayarak "Basketbol Milli Takımlar Ana Sponsoru" oldu. Böylece marka, futboldaki sponsorluğunun ardından Türk sporuna desteğini basketbol alanında da sürdürdü.

TRUGO ŞARJ EKOSİSTEMİNDE ZİRVEDE

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Trugo, 81 ilde kesintisiz deneyimle 4 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı.

Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ilk kez yayımladığı Temmuz 2025 verilerinde yüzde 27,3 pazar payıyla şarj ekosisteminde zirveye yerleşti.

Marka 2 binin üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soketle, ultra hızlı cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak hizmet sunuyor.

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GEÇEN YILI PAZARININ LİDERİ OLARAK TAMAMLADI

Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Togg, 2026'nın ilk 5 ayında Türkiye pazarında iki modeliyle ilk iki sırada yer aldı. T10X, 9 bin 70 satışla birinci, T10F ise 7 bin 675 satışla ikinci olurken toplamda 16 bin 745 satışa ulaşan markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Yollardaki üçüncü yılını geride bırakan Togg, bugün 105 binden fazla kullanıcının günlük hayatında yer alıyor.

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T10X'E YENİ TRUOS GÜNCELLEMESİ

Togg, Mart 2026’da T10X için geliştirdiği yeni TruOS işletim sistemi sürümünü, uzaktan güncellemeyle ve teslimat sırasına göre kademeli olarak devreye almaya başladı.

Güncellemeyle akıllı cihazların daha hızlı ve daha duyarlı hale gelmesi, yenilenen arayüzle daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunulması hedeflendi.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE SIRALAMA

Togg, dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL'nin iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek üzere stratejik işbirliğine imza attı. CAIT'nin Bedrock şasi teknolojisiyle geliştirilecek üç modelin 2027'nin ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Marka ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçlarında 9 basamak birden yükselerek 28'inciliğe yerleşti.

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