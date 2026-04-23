Raylarda sanat yolculuğu! Tiyatro Treni 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkıyor

23.04.2026 - 12:40 | Son Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni’nin 4 Mayıs tarihinde Ankara’dan yola çıkacağını bildirdi. “4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni’nin 4 Mayıs tarihinde Ankara’dan yola çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi” kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni’nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, “4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek.” dedi.

“4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KAT EDİLECEK”

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergâhı hakkında, “Trenimiz, Ankara – Karabük – Zonguldak – Çankırı – Yerköy – Hekimhan – Muş – Tatvan – Van – Palu – Gölbaşı – Pazarcık – İskenderun olmak üzere gidiş‑dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek.” bilgisini paylaştı.

Uraloğlu ayrıca, trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını da söyledi.

2025 YILINDA 12 MERKEZDE 22 OYUN SERGİLENDİ

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar’da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek “Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverler ile buluştu.” açıklamasında bulundu.

Orta Doğu'da 'Yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
Derbinin hakemi açıklandı! Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu! Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket
Hindistan'daki 'kayıp kabile' İsrail'e göç ediyor! 'Şafak Kanatları Operasyonu' başladı
Tunca BenginGüçlü olmak mecburiyet...
Melih AşıkNİSAN COŞKUSU
Hakkı ÖcalTrump’a barış, Netanyahu’ya savaş lazım
Ali Eyüboğlu‘Yakışıklı mısırcı’ya akademik bir bakış
Güldener SonumutAB-Türkiye ilişkilerinde stratejik kararsızlık
Eren Aka‘Randevu yok, 500 milyon euro zarar var’
Çağdaş ErtunaArter’in çocuklara yaratıcı katkısı
Osman Gençer11 kent bir daha böyle buluşamaz
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAhmet Cevdet Paşa’nın Mâ’ruzâtı
'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' iddiası! DMM yalanladı
Bir öğretmen, bir öğrenci: 23 Nisan'ı protokol ve mahallelilerle kutladılar
23 Nisan'da çocuklardan TCG Barbaros'a yoğun ilgi: ‘Gurur verici’
TBMM 23 Nisan özel oturumu... Meclis Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart