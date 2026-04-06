Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi arttı
HaberlerUzmanpara

Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

06.04.2026 - 15:27 | Son Güncellenme:

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,83 puan artarak 104,61'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 1,83 puan artarak 104,61 oldu. Endeks, şubatta 102,78 düzeyindeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise, bu dönemde 2,33 puan artarak 102,03’e çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 2,15 puan, Yİ-ÜFE bazında 1,36 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi: "REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan ve nominal kurdaki azalıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,09 değer kaybetmiştir. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,94 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 2,30 artmıştır."

Haberin Devamı

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’si ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu belirtilerek, dünya TÜFE Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği bildirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Her yıl nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksinin ise 2025 yılında bir önceki yıla göre 2,67 puan artarak 93,82 olarak gerçekleştiği bildirilen değerlendirmede, BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksinin 5,37 puan artışla 64,52 olduğu ve BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksinin ise 2,11 puan azalışla 114,57 olduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
İlgili Haberler
