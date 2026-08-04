Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi arttı
HaberlerUzmanpara

Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

04.08.2026 - 15:19 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Döviz Kuru#TCMB

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,39 puan artarak 105,96'ya çıktı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,39 puan artarak 105,96 oldu. Endeks, haziranda 105,57 düzeyindeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,43 puan artarak 101,5’e çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 9,50 puan, Yİ-ÜFE bazında 4,29 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi: "TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,76, avro ortalama yüzde 0,77 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,78, Yİ-ÜFE yüzde 1,52 artmıştır."

Haberin Devamı

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etki ettiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlunun esrar testi pozitif çıktı
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı
Galatasaray aradığı 10 numarayı Portekizde buldu Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık formülü
Galatasaray aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu! Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık formülü
Sağlıkta yeni dönem 81 ilde tamamen ücretsiz: Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Sağlıkta yeni dönem! 81 ilde tamamen ücretsiz: Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Görülmemiş olay Ev aldı, başkası yerleşti, başına gelmeyen kalmadı: Tamam sizin olsun
Görülmemiş olay! Ev aldı, başkası yerleşti, başına gelmeyen kalmadı: Tamam sizin olsun
Yazarlar
Zafer Şahin
Zafer ŞahinDevlet isterse çözer
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBu iddianameyle Tuğyan’ın işi zor!
Eren Aka
Eren AkaBodrum’un kaderi yerin altında
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaBu, John Galliano aklandı mı demek?
İlgili Haberler
7 aylık hamile kadının feci ölümü Eşi tutuklandı: O benim gurbet kuşumdu
7 aylık hamile kadının feci ölümü! Eşi tutuklandı: O benim gurbet kuşumdu
AK Partili Abdulhamit Gül: Teklifi yarın veririz
AK Parti'li Abdulhamit Gül: Teklifi yarın veririz
Sosyal medya kavgası kanlı bitti Barışmaya gel dediler: 19 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya kavgası kanlı bitti! 'Barışmaya gel' dediler: 19 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gürlek: General, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum
Bakan Gürlek: General, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum