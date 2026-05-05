Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi nisanda arttı
HaberlerUzmanpara

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda arttı

05.05.2026 - 16:02 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Döviz Kuru#TCMB

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,59 puan artarak 106,30'a çıktı.

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 1,59 puan artarak 106,30 oldu. Endeks, martta 104,71 düzeyindeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,64 puan artarak 102,16'ya çıktı. Böylece, Türk lirasının değeri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 5,80 puan, Yİ-ÜFE bazında 3,04 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi: "REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 değer kazanırken, avro ortalama yüzde 2,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artmıştır."

Haberin Devamı

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sindeki değişimin endeksteki artışa katkıda bulunduğu, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Keşke satmasaydık İsrail’e köyünü kaptıran Rumların büyük pişmanlığı
Keşke satmasaydık! İsrail’e köyünü kaptıran Rumların büyük pişmanlığı
Hükümetten vergi borcu olanlara yeni kolaylık: Limit değişti, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor
Hükümetten vergi borcu olanlara yeni kolaylık: Limit değişti, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor!
Fenerbahçede 4 isim hariç herkes yolcu Senad Ok açıkladı: Yepyeni bir takım olacak
Fenerbahçe'de 4 isim hariç herkes yolcu! Senad Ok açıkladı: Yepyeni bir takım olacak
Yer: İstanbul... Skandal ses kaydı Giyinme odasındaki gizli kameranın perde arkası ortaya çıktı
Yer: İstanbul... Skandal ses kaydı! Giyinme odasındaki 'gizli kamera'nın perde arkası ortaya çıktı
İlgili Haberler
Eşini öldürmeye gitti bina görevlisinin eşini öldürdü Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum
Eşini öldürmeye gitti bina görevlisinin eşini öldürdü! 'Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum'
Kartalda 4 araç birbirine girdi Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da 4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı İstanbullular dikkat: Sağanak için tarih verildi
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı! İstanbullular dikkat: Sağanak için tarih verildi
Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesine ilişkin davada karar çıktı
Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı