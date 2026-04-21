Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı
Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı

21.04.2026 - 11:01 | Son Güncellenme:

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda geçen aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve RKGE'yi açıkladı.

Buna göre, İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,6 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 31,9'A ÇIKTI

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre değişmediği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 31,9 seviyesine çıktı.

2026 yılı nisan ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 56,5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 12,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin de güçlendiği görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR
Aile yerine eski Vali teşhis etti: Bu Gülistan değil
Aile yerine eski Vali teşhis etti: Bu Gülistan değil
Bankadan kredi çekecekler dikkat Konutta değişim hızlandı
Bankadan kredi çekecekler dikkat! Konutta değişim hızlandı
ABDden uzun ve zorlu süreç çıkışı, İrandan iki hafta uyarısı
ABD'den 'uzun ve zorlu süreç' çıkışı, İran'dan 'iki hafta' uyarısı
Takla atan aracın tavanı üzerine çöktü
Takla atan aracın tavanı üzerine çöktü!
İlgili Haberler
Eşini bıçakla kovaladı, evi kurşunlayıp otomobili yakıldı Trafikte kan donduran görüntü: Tedirginliğim devam ediyor
Eşini bıçakla kovaladı, evi kurşunlayıp otomobili yakıldı! Trafikte kan donduran görüntü: 'Tedirginliğim devam ediyor'
Fatihte ikinci Böcek ailesi vakası Hollandalı iki kardeş can verdi... Midelerinde yine aynı zehir
Fatih'te ikinci Böcek ailesi vakası! Hollandalı iki kardeş can verdi... Midelerinde yine aynı zehir
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Aranan eski emniyet müdürü yakalandı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Küçükçekmece’de iş yerine kurşunlama İkinci saldırı için geldiklerinde suçüstü yakalandılar
Küçükçekmece’de iş yerine kurşunlama! İkinci saldırı için geldiklerinde suçüstü yakalandılar