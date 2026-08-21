Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaReel Kesim Güven Endeksi yükseldi
HaberlerUzmanpara

Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

21.08.2026 - 11:04 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Reel Kesim Güven Endeksi#TCMB

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta 1,2 puan artarak 102,4 seviyesine çıktı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve RKGE verilerini açıkladı. Buna göre, İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Mevsimsellikten arındırılmış RKGE, ağustosta 1,2 puan artarak 102,4 seviyesine çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, genel gidişata ilişkin değerlendirmeler de azalış yönünde etkiledi.

Haberin Devamı

Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE bir önceki aya göre 0,6 puan artışla 102,8 seviyesine yükseldi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stokları seviyesinin ise mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Haberin Devamı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir önceki aya göre bir miktar güçlendiği gözlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 31,2'ye indi

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Haberin Devamı

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı gözlenirken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR
Süleymancılara operasyonda şok gelişme: Hilmi Tuna Kurişin kaçış aracı İdris Naim Şahinin çıktı
'Süleymancılar'a operasyonda şok gelişme: Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış aracı İdris Naim Şahin'in çıktı
İstanbulda mezarlık manzaralı sıfır daireler Burada oturmak yürek ister
İstanbul'da mezarlık manzaralı sıfır daireler! 'Burada oturmak yürek ister'
Mabel Matiz ifade verdi Yurtdışı çıkış yasağı kararı
Mabel Matiz ifade verdi! Yurtdışı çıkış yasağı kararı
Fenerbahçeden Adil Demirbağ kararı Takımdan ayrılacak isim belli oldu
Fenerbahçe'den Adil Demirbağ kararı! Takımdan ayrılacak isim belli oldu
Yazarlar
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüŞampiyonların tercihi tıp?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinYeni nesil devleti tanıyalım
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşYapay zekâ ve sanal savaşlar
Mehmet Tez
Mehmet TezBebeğinizi yapay zekâya teslim eder misiniz?
Atilay Kandemir
Atilay Kandemir‘Hoş geldin kızım’
İlgili Haberler
8 aylık hamile eşini vurdu Anne öldü, bebeği kurtarıldı
8 aylık hamile eşini vurdu! Anne öldü, bebeği kurtarıldı
İstanbulda mezarlık manzaralı sıfır daireler Burada oturmak yürek ister
İstanbul'da mezarlık manzaralı sıfır daireler! 'Burada oturmak yürek ister'
Antalya Havalimanı otoparkında dehşet Emekli polis memuru, eşini öldürdü
Antalya Havalimanı otoparkında dehşet! Emekli polis memuru, eşini öldürdü
Türkiye’de alarm: 45 dereceyi görecek: Sıcak hava dalgası pik yapacak
Türkiye’de alarm: 45 dereceyi görecek: Sıcak hava dalgası pik yapacak