UzmanparaRekabet Kurulu'ndan 4 teşebbüse para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 4 teşebbüse para cezası

08.04.2026 - 16:50 | Son Güncellenme:

Rekabet Kurulu, hibrit endüstriyel kornişon ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren 4 teşebbüse 49 milyon 48 bin 337 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulundan 4 teşebbüse para cezası

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu pazarda faaliyet gösteren Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ, Gautier Tohum Üretim Dağıtım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve tasfiye halinde AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Soruşturma süreci devam ederken Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti., Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ, HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Nunhems Tohumculuk AŞ, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti., Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti, Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ, Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rito Tohum AŞ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulduğuna işaret eden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda, bahsi geçen 12 teşebbüsün rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek ve ayrıca Nunhems Tohumculuk AŞ ile Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti'nin satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle ilgili Kanun'u ihlal ettiklerini kabul etmeleri ve soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanmıştır."

Açıklamada, soruşturma süreci sonunda, Antalya Tarım, Gautier, Metgen ve tasfiye halinde AD Rossen tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Kanun'un ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığı aktarılarak, 4 teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verildiği bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ TOPLAM CEZA 188,9 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Kurulca söz konusu teşebbüslere yönelik cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Tarım'a 44 milyon 608 bin 467 lira, Gautier'e 736 bin 566 lira, Metgen'e 3 milyon 360 bin 943 lira ve tasfiye halinde AD Rossen'e 342 bin 359 lira olmak üzere 49 milyon 48 bin 337 lira idari para cezası uygulanmıştır. Hibrit endüstriyel kornişon tohumu ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 188 milyon 921 bin 100 lira idari para cezası verilmiştir. Kurumun tarla bitkileri tohumlarına yönelik soruşturması ise halihazırda devam etmektedir."

İsrailden Lübnana yoğun bombardıman 10 dakikada 100 saldırı yapıldı
İsrail'den Lübnan'a yoğun bombardıman! '10 dakikada 100 saldırı yapıldı'
Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı Mersinde şaşkına çeviren görüntü
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı! Mersin'de şaşkına çeviren görüntü
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: Son çare
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: 'Son çare'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Isparta-Antalya kara yolunda can pazarı Tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı
Isparta-Antalya kara yolunda can pazarı! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı
MHP Lideri Bahçeliden ateşkes mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den 'ateşkes' mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü