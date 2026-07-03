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Rekabet Kurulu'ndan Haribo kararı: Rakiplere yüzde 30 alan açılacak

03.07.2026 - 15:06 | Son Güncellenme:

#Rekabet Kurulu#Haribo#Rekabet İhlali

Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Karara göre 200 metrekare ve altındaki satış noktalarında bulunan Haribo stantlarında rakiplere yüzde 30 alan açılacak.

Rekabet Kurulundan Haribo kararı: Rakiplere yüzde 30 alan açılacak

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, Haribo hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirkete yönelik geçici tedbir uygulanması kararı aldığı bildirildi. Yumuşak şeker pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların telafi edilemeyecek nitelikte muhtemel zararlarını önlemek amacıyla bu kararın alındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

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"Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanmaya başlanmak ve bu sürenin sonunda Kurula tevsik edilmek üzere nihai karar verilinceye kadar, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında yer alan tüm Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde olmak koşuluyla, stant hacminin yüzde 30'una tekabül eden alanın 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır.' ibaresini içeren bir etiketle birlikte ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde bahse konu kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin Kuruma tevsik edilmesine, aksi durumda Haribo'ya idari para cezası uygulanmasına hükmedildi." Açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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