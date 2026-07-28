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Rekabet Kurulu'ndan nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüse soruşturma

28.07.2026 - 15:48 | Son Güncellenme:

#Rekabet Kurulu#Nükleer Tıp#Soruşturma

Rekabet Kurulu, nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurulundan nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüse soruşturma

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, nükleer tıp pazarında danışıklı hareket etmek ve/veya uyumlu eylem içinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 11 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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REKABET KURULU, NÜKLEER TIP PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN 11 TEŞEBBÜSE SORUŞTURMA AÇTI

Soruşturma açılan şirketlerin, Medicheck Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ, Referans Nükleer Tıp Sağlık Ltd. Şti., Fefa Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Sintias Moleküler Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Sintias Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bianco Sağlık Ürünleri Ticaret Pazarlama Ltd. Şti., Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri AŞ ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ olduğu bildirilen açıklamada, soruşturma kapsamında ilgili pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin özellikle kamu hastaneleri tarafından gerçekleştirilen pozitron emisyon tomografisi (PET), bilgisayarlı tomografi (BT) ve florodeoksi-d-glukoz (FDG) ihalelerindeki davranışlarının ve bu tutumların rekabet üzerindeki olası etkilerinin mercek altına alınacağı belirtildi.

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Açıklamada, bu çerçevede soruşturmaya taraf teşebbüslerin teklif verme davranışları ve ihalelerdeki rekabet koşulları başta olmak üzere ilgili pazardaki faaliyetlerinin değerlendirileceği kaydedildi. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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