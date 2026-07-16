Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRekabet Kurulundan PNS Pendik Nişasta'nın kontrolünün Cargill Türkiye'ye devrine koşullu izin
HaberlerUzmanpara

Rekabet Kurulundan PNS Pendik Nişasta'nın kontrolünün Cargill Türkiye'ye devrine koşullu izin

16.07.2026 - 15:24 | Son Güncellenme:

#Rekabet Kurulu#Cargill Türkiye#Rekabetçi Endişeler

Rekabet Kurulu, Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin (Cargill Türkiye) PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin tek kontrolünü Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralmasına koşullu izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulundan PNS Pendik Nişastanın kontrolünün Cargill Türkiyeye devrine koşullu izin

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu karara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Rekabet Kurulunun, Cargill Türkiye'nin PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin tek kontrolünü Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralmasına ilişkin işleme taraflarca sunulan davranışsal taahhütler çerçevesinde koşullu izin verdiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kararda, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Birleşme ve Devralmalar Tebliği kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna ve işlem sonucunda "glikoz şurubu ve karışımları" alt pazarında etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanabileceği tespitine yer verildiği ifade edildi.

Kurul'un, Cargill Türkiye tarafından sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabetçi endişeleri gidermeye yeterli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna ulaşarak işleme koşullu olarak izin verdiği belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İşlem kapsamında kabul edilen taahhütlerin 3 temel rekabetçi endişeye odaklandığı ifade edilen açıklamada, bu endişelere ilişkin şu bilgiler verildi:

Haberin Devamı

"Fiyatlama davranışları; Yurt içine satış noktasında kotaya tabi ürünler kapsamında gerçekleştirilecek fiyat artışlarının belirli maliyet unsurlarıyla sınırlandırılması, fiyat ve maliyet verilerinin 5 yıl boyunca bağımsız yeminli mali müşavir raporları aracılığıyla Kurum tarafından izlenebilmesi, olağanüstü ekonomik koşullarda yapılan fiyat ayarlamalarına ilişkin bildirim yükümlülüğü ve söz konusu fiyat ayarlamalarının Kurul tarafından geri alınabilmesi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Arzın kısıtlanması riski; Müşterilere yönelik tedarik sürekliliğinin korunması adına mevcut sözleşmelerin yalnızca objektif gerekçelerle feshedilmesi, spot satışlarda objektif ticari kriterlerin esas alınması, olağanüstü ekonomik koşullarda tedarikin kesilmesi durumunda Kuruma bildirim yapılması ve söz konusu kararın Kurul tarafından geri alınabilmesi.

Haberin Devamı

Çapraz sübvansiyon riski; Yurt içine satış noktasında kotaya tabi ürünlerden olan glikoz şurubu ve karışımlarından elde edilen gelirlerin diğer ürün gruplarını finanse edecek şekilde kullanılmamasına yönelik taahhüt."

Haberin Devamı

Açıklamada, Kurul'un, izin kararına esas teşkil eden taahhütlerin bağlayıcı nitelikte olduğunu açıkça ortaya koyduğu, bu yükümlülüklerin ihlali halinde günlük işleyecek idari para cezası uygulanacağını da kararda vurguladığı kaydedildi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent’in evlilik vaadi oyunu Akılalmaz ifadeler: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent’in evlilik vaadi oyunu! Akılalmaz ifadeler: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Fenerbahçenin yeni transferi Mason Greenwood İstanbula geldi Maceraya başlamak için hazırım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi! 'Maceraya başlamak için hazırım'
Eski Yunan Genelkurmay Başkanından canlı yayında şok iddia Her şey 2017de başladı dedi: Türkiyenin F-35 hedefi bambaşka
Eski Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan canlı yayında şok iddia! 'Her şey 2017'de başladı' dedi: 'Türkiye'nin F-35 hedefi bambaşka'
Çanakkale depremi sonrası Naci Görürden kritik Marmara uyarısı: Büyük depremi bekliyoruz
Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den kritik Marmara uyarısı: Büyük depremi bekliyoruz
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginFETÖ’yü diğer örgütlerden ayıran özellik!
Melih Aşık
Melih AşıkFİRARİLER
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİran’ın derdi ne?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEda Ece gibi özür dileyin
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluKiev treninde Rus radarında
Eren Aka
Eren AkaSağlıkta geç randevunun sebebi bu mu?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaKoleksiyonculukta ne değişti?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerŞerh, Haşiye ve Semâ Geleneğinden Modern Bilime
İlgili Haberler
Camideki yardım kutusunu kaldırım taşıyla kırdı, içindeki paraları çaldı
Camideki yardım kutusunu kaldırım taşıyla kırdı, içindeki paraları çaldı
Muhsin Yazıcıoğlunun ölümünde FETÖ parmağı Şok yazışmalar ortaya çıktı: Tereyağından kıl çeker gibi halledildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı! Şok yazışmalar ortaya çıktı: Tereyağından kıl çeker gibi halledildi
Erten ailesinin öldüğü kazada yürek yakan detay 3 yaşındaki kızının son sözü kahretti
Erten ailesinin öldüğü kazada yürek yakan detay! 3 yaşındaki kızının son sözü kahretti
İtfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada Siren seslerine rağmen sol şeridi kapattı
İtfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada! Siren seslerine rağmen sol şeridi kapattı