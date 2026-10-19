Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRekabet Kurulu'ndan toplu yemek hizmeti sunan 10 şirket hakkında soruşturma
HaberlerUzmanpara

Rekabet Kurulu'ndan toplu yemek hizmeti sunan 10 şirket hakkında soruşturma

19.10.2026 - 12:26 | Son Güncellenme:

#Rekabet Kurulu#Rekabet Kurumu#Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Rekabet Kurulu, kamu kurumlarına toplu yemek hizmeti sağlayan 10 şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rekabet Kurulundan toplu yemek hizmeti sunan 10 şirket hakkında soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Rekabet Kurulu, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Bu kapsamda, Akyol Kurumsal Yemek Hizmetleri Ltd. Şti., Aş Dünyası Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Azık Yemek Sanayi ve Ticaret AŞ, Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Gusto Toplu Yemek Üretim Hizmetleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Kaf Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti., Kalfoğlu Yemek Ticaret Ltd. Şti., Paraf Yemek Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. ve Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen toplu yemek hizmeti alımlarına yönelik ihalelerde danışıklı hareket etmek suretiyle kamu zararına yol açtığı iddiası araştırılacak.

Haberin Devamı

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Altın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişmeHaberi Görüntüle

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti! TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı! 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı! Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu