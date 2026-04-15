Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 15 fenomenin sosyal medya hesabına erişim engeli

15.04.2026 - 08:59 | Son Güncellenme:

#Reklam Kurulu#Ticaret Bakanlığı#Ceza

Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 117 ayrı dosyada, toplam 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından, kurulun nisan ayı toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda, görüşülen 132 dosyadan 117'sinin mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu aykırılıklar hakkında 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Açıklamada, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği aktarıldı.

HİLELİ MODEM SATIŞLARINA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlığa ulaşan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

Haberin Devamı

"Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Eski okulunu basıp dehşet saçtı: Saldırıyı her yerde duyurmuş
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREski okulunu basıp dehşet saçtı: Saldırıyı her yerde duyurmuşHaberi Görüntüle

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPAN HESAPLAR ENGELLENDİ

Haberin Devamı

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu başlığının ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır. Bakanlık olarak, tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar Benim annem bir kahraman
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamerin şüpheli ölümü Son paylaşımındaki detay kahretti
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTVsiz araç kararı Resmi Gazetede İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliğinde Onyekurudan Volkan Demirele cevap Teşekkürler hocam
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalyada Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... Temeldeki ceset davasında karar
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatihte park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı