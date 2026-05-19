Resmi Gazete'de yayımlandı: 2B arazileri için kritik karar! Tapu alamayan vatandaşlara yeni formül

Yeni düzenleme ile satışı hukuken ya da teknik olarak mümkün olmayan 2B arazileri için “eşdeğer arazi” uygulaması devreye alınacak. Yani vatandaş, hak sahibi olduğu araziyi alamıyorsa, bunun yerine Hazine’ye ait başka bir 2B arazisini satın alabilecek.

Öncelik, yeni arazinin aynı il sınırları içinde bulunması olacak. Bakanlık, hak sahibinin mevcut arazisinin rayiç bedeline yakın değerde başka bir arazi belirleyecek. Bu durum vatandaşa resmi yazıyla bildirilecek.

Aynı ilde uygun bir arazi bulunamazsa süreç burada durmayacak. Bu kez farklı illerdeki Hazine arazileri değerlendirilecek. Hangi arazilerin önerileceği ve sürecin nasıl işleyeceği Bakanlık tarafından belirlenecek.

Düzenleme, üzerinde ev, bina, ağaç veya benzeri yapılar bulunan arazileri de kapsıyor. Eğer satışı yapılamayan arazide vatandaşa ait yapı ya da değer taşıyan unsurlar varsa, bunların bedeli hesaplanacak. Bu bedel, önerilecek yeni arazinin satış fiyatından düşülecek. Böylece vatandaşın mevcut hakkı korunmuş olacak.

FİYAT FARKI EN FAZLA YÜZDE 20 OLACAK

Yeni kararda fiyat farkı için de sınır getirildi. Hak sahibinin alamadığı arazi ile kendisine önerilecek yeni arazi arasında rayiç bedel farkı en fazla yüzde 20 olabilecek. Eğer yeni arazi daha değerliyse, aradaki fark vatandaş tarafından ödenecek.

Ancak bu fark için taksit ya da indirim uygulanmayacak. Vatandaş, oluşan fiyat farkını tapu işlemleri başlamadan önce peşin olarak ödeyecek.

Bakanlığın yaptığı bu değişiklik, özellikle yıllardır hak sahibi olduğu halde tapusunu alamayan vatandaşlar için önemli bir çözüm yolu olarak görülüyor. Böylece hem satış sürecinde yaşanan tıkanıklıkların önüne geçilmesi hem de hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulamadan ve sürecin yürütülmesinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.