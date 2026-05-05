Yeni düzenlemeye göre, araç sicil ve tescil bilgileri kişi ve kurumlarla paylaşıldığında, sorgu ya da dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem ücreti alınacak.

Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Ancak gerçek ve tüzel kişiler için bir istisna da var. Yıl içinde her araç için yapılacak ilk sorgudan ücret alınmayacak. Kamu kurumları, kamu idareleri ve belediyeler ise bu katılım payından muaf tutulacak.

VERİ PAYLAŞIMINA ŞART GELDİ

Düzenlemeyle birlikte araç bilgilerine erişim de sınırlandırıldı. Buna göre, araç sicil ve tescil bilgilerinin paylaşılabilmesi için talepte bulunan kişi ya da kurumun hukuki bir gerekçeye sahip olması gerekecek.

Ayrıca bu verinin, bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için gerekli olması şartı aranacak.