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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emlak vergisinde 2027 yılı için inşaat maliyet bedelleri belirlendi

06.08.2026 - 08:57 | Son Güncellenme:

#Emlak Vergisi#İnşaat Maliyetleri#Mesken Binaları

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 604,1 lira ile 27 bin 712,26 lira arasında değişecek.

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Resmi Gazetede yayımlandı Emlak vergisinde 2027 yılı için inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira, birinci sınıf inşaatlar için 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için bin 269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira, basit inşaatlar için 604,1 lira ile 3 bin 856,64 lira arasında olacak.

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Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

 

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