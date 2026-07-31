Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaResmi Gazete'de yayımlandı! En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi
HaberlerUzmanpara

Resmi Gazete'de yayımlandı! En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi

31.07.2026 - 11:06 | Son Güncellenme:

#Resmi Gazete#Emekli Maaşı#Sigorta Primi Desteği

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Resmi Gazetede yayımlandı En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerinde, tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 yılı mayıs ila aralık ayları/dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar doğrultusunda uygulanan destek programlarının kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatıldı.

Öğrenciye 1 milyon TL'lik yurt şoku! Üniversite tercih dönemi geldi...3 büyükşehirde fiyatlar nasıl?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÖğrenciye 1 milyon TL'lik yurt şoku! Üniversite tercih dönemi geldi...3 büyükşehirde fiyatlar nasıl?Haberi Görüntüle

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL OLDU

En düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltildi. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye ve düzenleme yapmaya Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak.

İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler hariç olmak üzere PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Haberin Devamı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Siber Güvenlik Başkanlığına devredilen görev ve yetkiler kapsamındaki taşınır bilgi işlem altyapısı ve sistemler, veri merkezi, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü kayıt ve doküman ile her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler Siber Güvenlik Başkanlığına devredilecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanma süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Öğrenciye 1 milyon TLlik yurt şoku Ailelerin bütçe savaşı başladı
Öğrenciye 1 milyon TL'lik yurt şoku! Ailelerin bütçe savaşı başladı
Hobi olarak başladı, ayda 400 bin TL ciroya ulaştı Türkiye’de bu işi yapan ilk kişilerden biriyim
Hobi olarak başladı, ayda 400 bin TL ciroya ulaştı! 'Türkiye’de bu işi yapan ilk kişilerden biriyim'
İsrailden peş peşe şok itiraflar Türkiyenin en büyük kozu diyerek duyurdular: Sessiz ve tehlikeli tehdit
İsrail'den peş peşe şok itiraflar! 'Türkiye'nin en büyük kozu' diyerek duyurdular: 'Sessiz ve tehlikeli tehdit'
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye Ağustos 2027
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüTatiliniz nasıl geçiyor?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinAbdestli namazlı sosyal demokratlar
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSırada yeni anayasa var
Mehmet Tez
Mehmet TezHer başarısızlık kendine hastır
Atilay Kandemir
Atilay KandemirOrtakların daveti
İlgili Haberler
AYMnin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 640 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 640 bini aştı
Düğün konvoyunda yol kapatanlara 695 bin liralık ceza
Düğün konvoyunda yol kapatanlara 695 bin liralık ceza
Batmanda ana isale hattının geçtiği yol çöktü
Batman'da ana isale hattının geçtiği yol çöktü
Tarlasını sürerken yılanı gördü, elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı
Tarlasını sürerken yılanı gördü, elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı