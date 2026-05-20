Resmi Gazete'de yayımlandı: Gıda yönetmeliği değişti! Dikkat çeken 'domuz' detayı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gıda yönetmeliği değişti! Dikkat çeken 'domuz' detayı

20.05.2026 - 07:37 | Son Güncellenme:

Türkiye’de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye’de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğle birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti.

Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip.

Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek.

Dosyada, ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden, güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak.

Bakanlık, yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek.

DİKKAT ÇEKEN DOMUZ DETAYI

Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre, bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada şöyle denildi: "Domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru/bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz."

Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığına sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.

