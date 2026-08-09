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Resmi Gazete’de yayımlandı: Kıyı ve sahillerde işgale karşı yeni adım

09.08.2026 - 10:59 | Son Güncellenme:

#Kıyı Düzenlemeleri#Sahil Güvenlik#Çevre Bakanlığı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: Kıyı ve sahillerde işgale karşı yeni adım

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek.

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9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.

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İŞGALE GEÇİT VERİLMECEK

Yapılan düzenleme ile kıyıların Anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.

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AMAÇ DIŞI KULLANIM ÖNLENECEK, VATANDAŞIN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

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Bakanlık gözetimde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.

 

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