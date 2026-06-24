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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumcular için yeni düzenleme! Artık ayrı vitrinde satılacak

24.06.2026 - 08:47 | Son Güncellenme:

#Kuyum Ticareti#Ticaret Bakanlığı#Yönetmelik Değişikliği

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerinin satışına yönelik yeni bilgilendirme ve sergileme kuralları getirildi.

Resmi Gazetede yayımlandı: Kuyumcular için yeni düzenleme Artık ayrı vitrinde satılacak

Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.

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Bakanlık tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.

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ARTIK AYRI VİTRİNDE SATILACAK

Bu ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satılacak.

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